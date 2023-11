‘Zeeheks’ Katia stelt haar werk voor in de bibliotheek

Op maandag 20 november om 19 uur in de bibliotheek Kris Lambert houdt de Oostendse auteur Katia Van Cauwenberghe een auteursvoorstelling.

Als ‘zeeheks’ presenteert ze educatieve en artistieke solovoorstelling voor kinderen, ook voor volwassenen creëerde ze een interactieve auteurslezing. Laat je meeslepen in de wereld die Katia oproept in haar vijf boeken met uiteenlopende thema’s: van een vluchtelingenverhaal tot een fictief reisverhaal, filosofische hersenspinsels, zeeverhalen voor kinderen,… Ook het script van haar zesde boek staat al in de steigers.

Op het programma staan geanimeerde lectuur, een stellingenspel, kritische en poëtische beschouwingen, groepsdiscussie, expressieve verhalen, afgewisseld met live akoestische gitaarstukjes. (HH)