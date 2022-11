Zedelgemse handelaars etaleren lievelingsboeken

In het kader van november Boekenmaand droomde Lindsay De Groote van boetiek Lireina in Zedelgem én gedreven lezers ervan om een boekenactie te organiseren, samen met de handelaars van de Zedelgemse dorpskern. “We zetten elk onze favoriete boeken in de kijker. Ze zijn de spiegel van wie we zijn en waar we voor staan”, verduidelijkt Lindsay.

Voor de boekenactie wilde Lindsay De Groote dat het leek alsof heel Zedelgem-Dorp in de boeken duikt. Daarom nam ze contact op met Céline Vanstechelman van optiek Eye-C en tevens ambassadeur van Koop Lokaal, en met Christine Dupon van boekhandel Jeukiboek. De drie dames werkten dit ruwe idee uit tot de actie Zedelgem duikt in de boeken waaraan maar liefst 18 handelszaken deelnemen.

Drie favoriete boeken

Het concept is eenvoudig: elke handelaar zet zijn of haar drie favoriete boeken duidelijk in de kijker. “Doordat de deelnemende handelaars hun favoriete boeken uitstallen, stralen we uit dat we niet louter aan platte commercie doen. Deze boeken zijn immers de spiegel van wie we zijn en waar we voor staan. Zo kunnen we de degelijkheid van onze zaak extra etaleren. De boeken kunnen ook een aanzet zijn tot een positief klantengesprek. Zodat de klanten zich meer thuis voelen bij de lokale handelaars”, begint Lindsay De Groote.

“De bedoeling is dus dat klanten bij minstens vier verschillende handelaars langsgaan”

Aan de boekenactie is ook een verzamelactie gekoppeld. “Zo moedigen we onze klanten aan om bij andere lokale handelaars langs te gaan”, vult Céline Vanstechelman aan. “Dat is de grote troef van deze lokale samenwerking.” Boekhandel Jeukiboek werkte die verzamelactie uit. “In de 18 handelszaken worden 6 verschillende ontwerpen van bladwijzers uitgedeeld aan wie er belangstelling in heeft. Klanten die vier verschillende bladwijzers weten te verzamelen ontvangen een extra korting op een aankoop in onze boekhandel”, legt Christine Dupon uit. “De bedoeling is dus dat klanten bij minstens vier verschillende handelaars langsgaan.”

Werken Groenestraat

“Dit is een eerste actie in een rij van vele gezamenlijke acties die we zullen ondernemen tijdens de werken in de winkelstraat van ons dorp”, vult Chris Couwelier van Jeukiboek tenslotte aan. “Meer dan ooit zullen we in de toekomst onze klanten verwennen en hen een leuke winkelervaring bij de lokale handelszaken en horeca bezorgen.”