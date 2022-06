Zanger Laurentius uit Bredene komt met boek vol radioverhalen

De Bredense muzikant en zanger Laurent Vanacker, beter bekend als Laurentius, is nu tachtig geworden, en pakt uit met een nieuw boek: “Het radioverhaal van de week”. Dit zijn verhalen die hij zelf schreef en dan vertelde voor radio “Middenkust”, het vroegere “Galaxy” te Oostende in de jaren 1981-1982.

Er zijn twee uitgaven: een luxe uitgave in kleur en een gewone in zwart wit. Uitgever “Shop my books” (www.shopmybooks.com), is dezelfde uitgever van: “In het teken van de sol”, de Swallow-Bunch historie.

Het boek is opgefrist met een vijfentwintigtal werken van Rosette Deleu, zijn echtgenote. Het bevat ook het merkwaardig verhaal van de rolstoel rugbysport in ons land. De zoon van Laurentius is sinds kort coach van de Franse nationale ploeg, quad rugby. Bij de eerste vijftig boeken, schenkt Laurentius een CD van “Oostendse dialect liederen”, ter waarde van 15 euro.

Bijzonder is ook dat het boek door jongere kinderen kan gelezen worden. Dat is interessant om vroeger en nu te vergelijken (40 jaar later).

(FRO)