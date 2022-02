Zakboek voor de Vogeltuin biedt schat aan informatie

In Papierhandel Kiekeboek in de Stationsstraat in Beernem werd het Zakboek voor de Vogeltuin voorgesteld. Geert Vanhulle en Ruben Saey, tuinvogelexperts van Natuurpunt mochten uiteraard niet ontbreken. Beiden wonen net zoals co-auteur Marc Verachtert, die in 2019 de Cultuurprijs het Beerlanderke won, in Beernem.

“Zelfs tijdens het schrijven van dit Zakboekje keek ik uit op een voedertafel”, aldus Marc Verachtert. “Tijdens de zomer laten de vogels het voedsel zo goed als links liggen, maar naderen de rand van de tuinvijver om even later vanuit de boomgaard naar het lekkers te loeren. Onze tuin is ook hun tuin. Dat weten ze. We stellen dan ook alles in het werk om het hun naar de zin te maken. Dat het nog meer en beter kan, leerde ik de voorbije maanden van de heuse vogelexperts, Geert Vanhulle, Ruben Saey en Patrick Ghysels en natuurlijk ook van Willy Ceulemans, die het leeuwendeel van de vogelfoto’s voor dit boek leverde.”

Leven in de tuin

“Eén ding heb ik geleerd en staat vast: een tuin vogelvriendelijk maken, kan altijd en overal. Vaak hoeft dat niet moeilijk te zijn en moet er alleen wat worden bijgeschaafd aan planten en borders of hier en daar een haag bijgesnoeid. Extra voeden, lokt hen ook naar je tuin. Vogels in de tuin is leven in de tuin en je kan genieten van de heerlijke fluitconcerten, bewegende kleuraccenten en het gezond houden van je tuin”, legt Marc Verachtert uit. (Regi)