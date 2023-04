Zaakvoerder Lepelhuisheeft een Hart voor Hout

In het nieuwe boek ‘Hart voor Hout’ deelt de Brugse houtbewerker Harald Lamon, zaakvoerder van Het Lepelhuis, zijn liefde voor hout op een warme en doorleefde manier. Harald heeft niet alleen oog voor het technische aspect maar ook voor het bevredigende gevoel van werken met vers hout.

Harald Lamon is al zijn hele leven gepassioneerd door hout en houtbewerking. Toch duurde het enige tijd voor hij van zijn passie ook zijn beroep maakte. De man is psycholoog van opleiding en werkte tien jaar als productiebegeleider in een beschutte werkplaats en later ook nog eens drie jaar als centrumverantwoordelijke in jeugdverblijfcentrum Hoogveld in Zedelgem. Maar hij werd steeds meer naar de natuur, de bossen en vooral de bomen getrokken. “Daardoor ben ik me ook gaan toeleggen op ‘bushcraft’: het leven met en in de natuur en dan vooral in de bossen. En daarbij hoort ook het zelf uit hout vervaardigen van gebruiksvoorwerpen”, vertelt Harald. Hij begon ook in bijberoep houten voorwerpen, vooral lepels, te vervaardigen en te verkopen. Om dan uiteindelijk in het najaar van 2020 toch de grote stap te zetten naar houtbewerker in hoofdberoep met de start van zijn speciaalzaak Het Lepelhuis langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries.

Puur handwerk

Nu heeft Harald zijn liefde voor het boek dus ook in een fraai uitgegeven boek gegoten. In Hart voor Hout deelt hij zijn liefde voor hout op een doorleefde en warme manier. Daarbij heeft hij niet alleen oog voor het technisch aspect van werken in vers hout maar ook voor het gevoel dat het bij je oproept. “Het gaat dus over puur handwerk en over hoe je hart en hoofd samen met je handen iets creëren”, legt Harald uit. “Ik wil de lezer warm maken voor het ambacht en reik functionele creaties aan zoals kapstokken of lepels en verschillende manieren om ze af te werken en te decoreren. Stap voor stap laat ik zien hoe je dat wonderlijke natuurproduct kunt omvormen tot duurzame, mooie en sobere voorwerpen én hoe je zo bomen een tweede leven kunt geven!” (PDV)

‘Hart voor Hout’ telt 240 pagina’s, is een uitgave van Lannoo en kost 29,99 euro.