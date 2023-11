Wibilinga stelt verzameld werk van Geert Opsomer voor

De heemkundige kring Wibilinga heeft het verzameld werk van Geert Opsomer voorgesteld. Hij schrijft al jaren poëzie, limericks en haiku’s, van diepzinnige teksten over verlies en ouder worden, tot grappige vondsten en korte doordenkers. Het boek is te bestellen via opsomer.geert@skynet.be. Op de foto staan Steven Bels (initiatiefnemer), Jacqueline Vromman, Eric Vanhee (presentatie), Liliane Cappon, echtgenote, Geert Opsomer, schepen Geert Breughe, Henk Vandenbroucke (muzikale begeleiding), Agnes Bruneel (poëzie), Hannes Vanhee (haiku’s).