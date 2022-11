Wevelgemse Lieselot Verduyn schrijft dichtbundel over (onder meer) het taboe rond fertiliteit

De dichtbundel ‘ICSI je graag’ kwam er naar aanleiding van haar zwangerschap. De gedichten die de Wevelgemse Lieselot Verduyn laat illustreren door haar vriendin Yana Deschutter, behandelen evenwel een brede waaier van onderwerpen waarbij ze – als het even kan – wat taboes wil doorprikken.

Lieselot Verduyn (32) is zwanger van haar eerste kindje, en zwanger worden is geen evidentie. Toch niet voor Lieselot en haar partner, maar evenmin voor heel wat andere koppels. Want één koppel op zes ervaart een of ander fertiliteitsprobleem. Daarover en over heel wat andere moeilijkheden die het leven niet van een leien dakje laten lopen, handelen de gedichten in haar eerste gedichtenbundel ICSI je graag. Op prachtige wijze geîllustreerd door vriendin Yana Deschutter.

Tussen hoop en wanhoop

“ICSI is naast IVF een andere vruchtbaarheidsbehandeling om een eicel buiten het lichaam te bevruchten”, legt Lieselot uit. “Die techniek werd bij mij succesvol toegepast waardoor ik na drie moeilijke jaren op dat vlak, eindelijk zwanger werd. En of we de baby graag zullen zien!”

Zwanger worden is voor vele koppels geen evidentie. De omgeving is zich daar niet altijd van bewust. “Voor het koppel is het een periode die je heen en weer slingert tussen hoop en wanhoop”, vertelt Lieselot.

“Je leven wordt beheerst door de kinderwens, er komen heel wat emoties bij kijken. De omgeving is zich daar niet altijd van bewust. Zo krijg je al eens de opmerking of het niet tijd wordt om aan kindjes te beginnen. Dat onbegrip of die onwetendheid ligt soms aan de koppels zelf, die vaak niet te koop lopen met een fertiliteitsprobleem. Dat was een van de redenen om dit boekje uit te geven, de taboes doorbreken.”

“Begrijpen wat de andere vertelt is belangrijker dan zelf begrepen worden” – Lieselot Verduyn

De dichtbundel behandelt naast het fertiliteitsprobleem een brede waaier van thema’s waar mensen mee geconfronteerd worden. Over afscheid nemen, over jaloezie maar ook over de schoonmaak in je huis en in je hoofd. Of zoals de achterflap vermeldt: Ze verpakt gevoelige onderwerpen in verhelderende gedichten, die Yana voorzichtig uitpakt aan de hand van eigenzinnige illustraties.

“De thema’s voor mijn gedichten komen vaak voort uit gesprekken die ik heb”, vervolgt Lieselot. “Communicatie vind ik daarom heel belangrijk. Waarbij begrijpen wat de andere vertelt, belangrijker is dan zelf begrepen worden.”

Levenswijsheden

Icsi je graag bevat een vijftigtal gedichten die op een vaak ludieke wijze een aantal levenswijsheden aankaart. “Opdat ze op de een of andere manier toch de volgende generatie zullen bereiken”, aldus de auteur.