West-Vlaamse boekenbeurs Boektopia mikt op 40.000 bezoekers: “Kortrijk moet hét Vlaamse boekenparadijs worden”

Kortrijk maakt zich op voor een herfstvakantie vol boekenplezier. Boektopia strijkt voor de tweede keer neer in Kortrijk Xpo en wil 40.000 bezoekers op de been brengen. Met het evenement profileert de Guldensporenstad zich als het nieuwe mekka voor de Vlaamse boekenfanaat. “We zijn hier om te blijven”, zegt directeur Patrick Boeykens.

Tot en met 2019 was het een no brainer. De herfstvakantie, die stond synoniem met de Boekenbeurs in Antwerpen. Maar toen kwam de coronacrisis en ging de organisatie achter het boekenfeest op de fles.

Op initiatief van het bestuur van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) sloegen acht uitgeverijen en GAU (dat kleinere spelers groepeert, red.) de handen in elkaar en hielden ze Boektopia boven de doopvont. “We wilden niet dat lezend Vlaanderen geen jaarlijkse afspraak meer zou hebben”, legt de van Kasterlee afkomstige Boektopia-directeur Patrick Boeykens (62) uit.

“Op Boektopia kan je liefst 12.000 boekentitels ontdekken”

De eerste editie in Kortrijk Xpo in november 2021 duurde drie dagen en lokte 11.000 bezoekers. Straks wordt er echter vol gas gegeven. “Die eerste keer was beperkt door de toen nog geldende coronamaatregelen en was tegelijk ook een testcase. Maar het was meteen een schot in de roos. Dit jaar mogen we alle registers opentrekken.”

Nieuw publiek

De organisatoren knoopten in 2020 aanvankelijk gesprekken aan met het bedrijf achter Antwerp Expo, jarenlang de thuisbasis van de Boekenbeurs. “Maar die draaiden op niks uit”, vervolgt Patrick. “Daarom gingen we op zoek naar een andere locatie en toen we met Kortrijk Xpo aan tafel gingen zitten, viel de puzzel snel in elkaar. Zij waren meteen enthousiast over ons concept en wilden ons ondersteunen.”

Patrick Boeykens noemt Kortrijk Xpo de ideale locatie. “Een schitterende accommodatie, heel veel parkeergelegenheid en zeer goed bereikbaar. Wat kan je je als organisator nog meer wensen? Ook het Kortrijkse stadsbestuur stond meteen achter onze plannen. Deze stad moet onze vertrouwde stek worden. We zijn hier om te blijven.”

Boektopia wil vanuit Kortrijk ook een nieuw publiek aanboren. “Zo’n 65 procent van de bezoekers van de Boekenbeurs in Antwerpen kwam vanuit de omliggende agglomeratie. Oost- en West-Vlaanderen vormden bij wijze van spreken een onontgonnen gebied, ook dat speelde mee in onze beslissing om ons in Kortrijk te verankeren. Vorig jaar was het een berekende gok, maar die draaide bijzonder goed uit.”

Vorig jaar vond Boektopia nog in één hal van Kortrijk Xpo plaats, nu worden 2,5 hallen ingepalmd. “Goed voor 12.000 titels – het tienvoudige van vorig jaar, een karrenvracht aan auteurs uit binnen- en buitenland, lezingen, voorstellingen, workshops én een goeie mix tussen literatuur en ontspanning.”

“We coveren ook zo goed als het volledige Nederlandstalige boekenlandschap. Liefst 95 procent van alle uitgevers tekent hier in Kortrijk present. Daar zijn we apetrots op. We voelen veel enthousiasme.”

Inzetten op beleving

Boektopia hoopt komende week 40.000 bezoekers naar Kortrijk te lokken. “Dat zou fantastisch zijn”, glimlacht Patrick. “Boeken blijven ook in deze digitale tijden bijzonder populair. Een gevoel dat tussen de oren zit, denk ik.”

“De e-reader zit dan wel in de lift, maar het aantal verkochte e-books bedraagt nog altijd maar drie procent van alle aan de man gebrachte boeken. Dat zegt genoeg. Mensen willen een boek in handen kunnen nemen, het kunnen vóelen.”

En net daarom is een evenement als Boektopia nodig, klinkt het. “Wij proberen een zo volledig mogelijk aanbod op tafel te leggen. Iedereen die bij ons over de vloer komt, moet zijn of haar gading vinden.”

“We zetten ook bewust in op beleving. Zo komt het wereldberoemde schrijversduo Nicci French naar Kortrijk om hun nieuwste boek De Gunst voor te stellen en reiken ze op de openingsdag de Hercule Poirotprijs uit en zijn er signeersessies met onder andere Jeroen Meus, Piet Huysentruyt en Martin Heylen. De auteurs zullen trouwens pal tússen de boeken zitten. Zoals het hoort.”

Dé referentie

De komende jaren wil Boektopia rustig verder groeien. “Die illustere 100.000 bezoekers die de Antwerpse Boekenbeurs destijds haalde, daar mikken we niet op”, glimlacht Patrick.

“Laat ons maar in alle luwte stappen zetten en verder uitgroeien tot hét boekenfestijn op Vlaamse bodem. Het is ons doel om dé referentie voor de boekenfanaat te zijn. Kortrijk moet hét boekenparadijs van Vlaanderen worden. Tegelijk willen we ook nieuwe mensen warm maken. Dit jaar leggen we extra focus op kinderboeken, want kinderen zijn de toekomst.”

“Maar laat ons eerst op deze editie mikken. Als onze bezoekers na een dagje Boektopia met een brede glimlach en enkele kraakverse boeken onder de arm huiswaarts keren, zal ik een tevreden man zijn.”