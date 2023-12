Walter Vanlerberghe stelt ‘Vergeten Cafés’ voor in Bierkasteel in Izegem: “300 pagina’s vol anekdotes”

Op vrijdag 8 december stelt Walter Vanlerberghe tussen 10 en 12 uur zijn boek ‘Vergeten Cafés in Ingelmunster, vroeger en nu’ voor in Het Bierkasteel in Izegem. Het boek telt 300 pagina’s, inclusief talrijke foto’s uit vervlogen tijden.

Walter Vanlerberghe (81) woont op een flat in de Gravinnestraat. Hij was getrouwd met Jeannine Raes, die op 17 november 2022 overleed. Hij is de pa van vier zonen en één dochter, de opa van zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Samen met zijn echtgenote bouwde hij Electro-Varia uit dat in september jl. de 60ste verjaardag vierde. In 1988 schreef Walter al een boek over Attraktie dat tot op heden in talrijke huiskamers nog wordt gelezen. Hij bracht ook al twee boeken uit over ‘Vergeten Gesticht Aarsele’.

480 cafés

Walter heeft al vanaf zijn geboorte een band met cafés. Hij zag immers het levenslicht op 9 maart 1942 in de Nijverheidsstraat 1, naast café De Mokette. In 1967 kocht Walter het café In De Congo in de Oostrozebekestraat aan, waar hij een nieuwbouw op zette. Hij bewaarde de foto’s van dat café en regelmatig kwamen er nieuwe foto’s bij. Hij gooide nooit iets weg. Tien jaar geleden ontstond bij hem het idee om een boek te schrijven over de cafés. Walter ging zijn opzoekingswerk bundelen bij een andere bijdrage, maar uiteindelijk – na advies van derden – besloot hij van toch een aparte uitgave te maken. “Ooit telde Ingelmunster 480 cafés, nu nog een 15-tal. Annie Santy van De Tourist in de Bruggestraat is met haar 79 jaar de oudste cafébazin in Ingelmunster. Annie begon ermee op 1 december 1985 en is nog altijd cafébazin. De andere namen? Die lees je wel in mijn boek”, lacht Walter.

“Ik ben moe, het uitgeven van dit boek was een zware en drukke periode”

“Ik ben moe, de fut is er een beetje uit, echt waar. Ik was met dat boek zowat tien jaar bezig. Ik werkte er veel aan, deed talrijke aanpassingen. Ik moest ook vaak naar de drukkerij, want er staan veel foto’s in en dat is veel lastiger dan een boek uitgeven met enkel tekst erin vermeld. De ene foto moest groot staan, de andere foto kleiner, enz. Ik zorgde bij elke foto van een café voor een plaatsbeschrijving en zette eventueel erbij wie erop staat. Dat was een serieus opzoekingswerk. Ik ging langs bij veel oudere mensen, die nog veel wisten over een of ander café. Sommige achterkleinkinderen zullen door mijn boek vernemen dat hun voorouders een café openhielden. Of alle informatie juist is? Foutjes zijn nooit te vermijden, vooral wanneer je een boek uitbrengt”, bekent Walter. “Een boek schrijven is nooit af, dat is het maar voor 99 procent. Het is zoals bier brouwen: bier bestaat uit 99 procent water en één procent winst (lacht). Dat staat ook zo vermeld in mijn nieuw boek.”

Voorverkoop

“In voorverkoop verkocht ik al méér dan 300 stuks. Dat is al een groot aantal, hoor ik zeggen. Er kwamen aanvragen binnen uit zelfs Middelkerke, het museum van Roeselare, enz. Ik had vooraf al niet zo’n feedback verwacht. Dat maakt mij toch gelukkig. Ik denk niet dat ik dat nog een tweede keer zou doen”, geeft Walter oprecht toe.

“Het was inderdaad heel lastig. Recent kreeg ik een vraag om nog iets over Ingelmunster te schrijven, maar ik zou dat niet alleen moeten doen. Misschien werk ik daaraan mee, misschien niet. Ik zie wel wat mijn toekomst op dat gebied brengt.”

Vanaf zaterdag 9 december is het boek te koop in alle boek- en dagbladwinkels in onze gemeente: De Clip, Flibberke, Infono, De Spar in de Kortrijkstraat. Wie zijn boek niet op vrijdag in Het Bierkasteel kan ophalen, kan terecht op één van onderstaande dagen in volgende cafés, waar Walter telkens van 10 tot 12 uur zal aanwezig zijn: café Riva in de Gravinnestraat (maandag 11 december), Biljart Palace in de Oostrozebekestraat (dinsdag 12 december), Den Bockor in de Bruggestraat (woensdag 13 december), The Musical Journey in de Gravinnestraat (donderdag 14 december), café Toerist in de Bruggestraat (vrijdag 15 december), bibliotheek (zaterdag 16 december).