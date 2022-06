Walter Derveaux heeft met ‘Het Kluwen’ zijn achtste roman uit

Van Roland Derveaux mag gerust gezegd worden dat hij een literaire laatbloeier is. In amper tien jaar tijd is hij erin geslaagd acht boeken op de markt te brengen. Zijn inspiratie hiervoor haalde hij grotendeels uit het naoorlogse streekgebeuren van Mandel, Leie en Schelde.

Zijn streek- en oorlogsromans getuigen van een grondige kennis van wat er zich na de oorlog heeft afgespeeld in zijn regio. Zijn jongste roman ‘Het Kluwen’ is naar eigen zeggen wellicht zijn laatste roman. Het boek is een soort genadeloze aanklacht tegen beleidsdaden die de bevolking van verschillende landen of continenten uiteendrijven. Hij is vooral gekant tegen de ongelijke verdeling van aardse rijkdommen.

Houtindustrie

Auteur Roland Derveaux werd geboren in 1944 in Ooigem. Hij studeerde algemene economie en moderne talen. Na een volledige loopbaan in de houtindustrie begon hij zich toe te leggen op het schrijven van streek- en oorlogsromans. Zijn laatste productie ‘Het Kluwen’ is zijn achtste roman na De Beitel-trilogie, De Knopendoos, Een kind in de kou, Grenadier Franz-Joseph, wijlen mijn zoon en Met het Monster op de hielen. Daarna bracht hij nog een eerste dubbelbundel Piekuurtjes uit.

Kortom, Roland heeft zich ontpopt tot een vlot leesbare- en vooral productieve auteur. Zijn boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel of online via www.bravenewbooks.nl/rolandderveaux. Ieder exemplaar is uniek, omdat de witte voorkant van het boek een eigenzinnig schetsje brengt over taferelen uit de Westhoek, de Leie- en de Mandelstreek.

‘Het Kluwen’

Zijn achtste roman ‘Het Kluwen’ situeert zich in de periode na de Tweede Wereldoorlog. De jongste zoon van het gezin Mambers ondergaat samen met zijn leeftijdsgenoten het goed en kwaad van een maatschappij die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Vooral het contrast tussen weelde en nood komt er ruimschoots aan bod. Jean-Paul ‘Jeppie’ Mambers is de jongste van een kroostrijk gezin, een plattelandsjongen die zichzelf iets hoger inschat dan zijn mogelijkheden toelaten. Na het verlaten van de basisschool gaat hij in de leer in een naburige Fabriek. Hij heeft ambitie en ontpopt zich tot een jongeman die het werk niet schuwt. De fabrieksbaas heeft echter rap door dat de verwaande jongen nooit een technisch wonder zal zijn en promoveert hem tot chef van de orde en netheid, wat iets meer betekent dan stofzuiger. Jeppie werkt zich op in zaken als veiligheid en gezondheid op de werkvloer en daarbuiten. Maar uiteindelijk raakt Jean-Paul Mambers verstrikt in een doldraaiende wereld. (CLY)

‘Het Kluwen’ telt 257 bladzijden, kost 22 euro en is te verkrijgen in de boekhandel of via www.bravenewbooks.nl/rolandderveaux.