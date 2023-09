‘Vrolijk gezond aan tafel’ van Hilde Demurie in de boekhandel: “Zo lang mogelijk jong blijven”

Gezondheidsconsulente Hilde Demurie haar droom is dat de voedingswinkels en supermarkten er binnen tien jaar totaal anders zullen uitzien. “Het is echt tijd voor andere voedingsmiddelen die lekker én gezond zijn”, stelt de Kortrijkse die afkomstig is uit Vichte.

Over gezondheid zijn al veel boeken geschreven. Door al die verschillende theorieën, begon Hilde zich af te vragen wie het nu bij het juiste eind heeft. Hoe komt het toch dat zoveel mensen allerlei kwalen hebben, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak en wat is de oorzaak daarvan?

Invloed van voeding

“Steunend op een uitgebreide theoretische en wetenschappelijke basis, begon ik zelf met het testen van voeding. Bij heel wat mensen polste ik naar hun eet- en leefpatroon, hun gezondheid én gemoedstoestand. Verbaasd was ik om vast te stellen hoeveel invloed voeding heeft op onze gezondheid en gemoedstoestand. Om nog te zwijgen over de invloed ervan op ons leefpatroon.”

Ook polste ze in haar consultaties naar de levensloop vanaf de foetus. “Het is immers daar dat gezondheid enlevenshouding start”, stelt Hilde. “Mijn advies bestaat uit het aanleren van hoe voeding je lichaam en geest kan sturen zodat je weer vrolijk en gezond wordt. Een aangenaam gevolg hiervan is een ideaal gewicht te behouden. De bedoeling is om zo lang mogelijk jong te blijven en zo kort mogelijk ‘oud’ te zijn en indien mogelijk zonder medicatie en ‘wisselstukken’.”

Drie pijlers

Het is een kwestie van volhouden. “Het meeste efficiënte is om er een gewoonte van te maken om je lichaam de juiste voeding en mind-set te geven”, schetst de voedingsconsulente. “Mijn raadgevingen zijn eenvoudig zodat ook het kokkerellen een lust wordt. Ik deelde mijn advies op in drie gezondheidspijlers en goot deze in een nieuw boek ‘Vrolijk gezond aan tafel’.”

De eerste pijler is het zuur-base-evenwicht in balans brengen door dagelijks tachtig procent groenten te eten en twintig procent van de rest in de meest pure vorm.

“Mijn missie is bedrijven motiveren gezondere voeding te produceren”

De tweede pijler is koolhydraatrijke voeding niet samen te combineren met eiwitrijke voeding en ten derde dien je de juiste voedselkeuze te kiezen volgens je bloedgroep.

“Als je bijvoorbeeld enkel de koolhydraatrijke voeding niet samen combineert met de eiwitrijke voeding, dan zal je het nog niet lukken om je goed te voelen in je vel en kwalen zullen vaak nog altijd de kop opsteken”, verduidelijkt ze. “Zeker als het over ernstige ziektebeelden gaat. Het is dus een én-én-verhaal. Het is noodzakelijk om de drie gezondheidspijlers samen toe te passen om naar een optimale gezondheid te streven.”

Kwaliteit

Hilde Demurie stelt dat het van belang is om de spijsvertering niet te verstoren door allerlei dranken te drinken vlak voor, tijdens of na de maaltijd, ook geen soep. “Een uitzondering is wijn. Zie ook het belang in om iedere maaltijd goed te kauwen zodat je spijsvertering beter verloopt en de voedingsopname (darmopname) optimaal kan gebeuren”, vervolgt Hilde. “Het is daar dat meestal het schoentje knelt. We eten, maar de voedingstoffen geraken niet door de dunne darm omdat deze vaak te bevuild is door de jaren heen.”

“De kwaliteit van voeding speelt een cruciale rol”, benadrukt Hilde. “Het is mijn missie nu om bedrijven te motiveren om gezondere voeding te produceren en dit op hun bestaand machinepark. Zo heb ik nu op een korte periode een tiental verrassende en kwaliteitsvolle voedingsmiddelen, klaar om op de markt te brengen zoals spelt-groentenbroodjes met kurkuma of rode biet of spinazie of chlorella, groentenburgers en -sausjes, schapenkaaskroketjes, twee soorten roomijs (chlorella en rode biet), speltpasta en Vinello, een digestief/aperitief op basis van wijn dat ik in mooie hartvormige flessen op de markt breng, ter nagedachtenis van mijn man.”

‘SupeR’ logo

“De kunst is om met zo weinig mogelijk ingrediënten lekkere en gezonde voeding te bereiden waarbij de verteerbaarheid telt. Je bent niet enkel wat je eet, maar vooral wat je verteert en je lichaam opneemt. Deze producten zullen te herkennen zijn aan het logo dat de naam ‘SupeR.’ draagt. Het moet duidelijk en gemakkelijk zijn voor de consument wat gezonde voeding is.”

Volgens Hilde moet er dringend een controle-organisatie komen die nieuwe voedingsmiddelen eerst moet goedkeuren naar samenstelling en ingrediënten, vooraleer de producten op de markt mogen gebracht worden.

Veel tips & tricks staan in het boek ‘vrolijk gezond aan tafel’.

Meer info: www.vrolijkgezond.eu; www.superbyHD.com