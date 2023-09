Vrijwilligers voor leesjury gezocht

De bib zoekt vrijwilligers voor de leesjury. “De leesjury is een leesclub voor jongeren tussen 4 en 18 jaar”, legt bibschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) uit. “Ze komen vijf keer samen, steeds tijdens schoolvakanties. De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Ze lezen een aantal boeken en praten er samen over. De kleinsten gaan aan het knutselen. Onze leesjury telt 45 leesgierige boekenfanaten. Een goede begeleiding van de kinderen is heel belangrijk. Wie 18+ is en graag leest, kan vrijwilliger-begeleider bij de leesjury worden.”

Kandidaten kunnen zich melden via ann.busquart@staden.be of via 051 70 82 24.

Ook wie wil voorlezen aan beginnende lezertjes kan zich via deze weg melden. (BCH)