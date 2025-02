Vrijetijdspunt Trimard zet in op Jeugdboekenmaand: “Mysterie en avontuur in bib”

De maand maart is jeugdboekenmaand en daarom organiseren Vrijetijdspunt Trimard en de bib allerlei activiteiten om de leesbevordering bij jongeren te promoten. In de jeugdboekenmaand worden verhalen gelezen en staat het thema ‘Tijd’ in de kijker. Zo is er onder meer een escape game, een zoektocht naar Middernachtmuisjes, een kijkdooswedstrijd en een voorleesmoment.

“Dit jaar reizen we door de tijd en organiseren we een kijkdooswedstrijd. We roepen op om een kijkdoos te maken over een tijdperk naar keuze. De kijkdoos is een schoendoos en kan taferelen uit de prehistorie, de Romeinse tijd of de toekomst bevatten. De meesterwerken mogen ingeleverd worden tot 31 maart bij Vrijetijdspunt Trimard in Hooglede. Daarna loten wij een winnaar uit alle deelnemers en ontvangt de winnaar een leuke prijs”, klinkt het bij vrijetijdspunt Trimard.

Voorleesmoment

Op vrijdag 28 februari is er opnieuw een voorleesmoment in de bibliotheek van Hooglede. “Dit keer leest Marleen om 15.30 uur het verhaal van ‘Reusachtig’ voor. Reusachtig is een kleine walvis in een familie vol reuzen. Zijn grote broer neemt hem niet serieus en plaagt hem omdat hij zo klein is. Tot hij in de problemen komt en zijn kleine broertje hem komt redden.” Wie nieuwsgierig is hoe Reusachtig zijn broer redt, kan terecht in Vrijetijdspunt Trimard. Doelgroep voor dit voorleesmoment zijn kinderen van 3 tot 7 jaar.

Alle jonge speurneuzen tussen 2,5 en 7 jaar zijn de hele maand maart welkom om op speurneuzentocht te gaan naar de Middernachtmuisjes. “Overdag is de bibliotheek een rustige plek waar mensen lezen en boeken lenen. Maar zodra de lichten doven en de deuren sluiten… gebeurt er iets magisch: de Middernachtmuisjes komen tot leven! Deze piepkleine muisjes kruipen uit hun verstopplekjes en beleven samen de wildste avonturen. Ze zitten verstopt in de bibliotheek van Hooglede. Ga op zoek naar de geheime sporen die de Middernachtmuisjes achterlaten in de bib. Misschien ontdek je wel hun geheime dansvloer of hun favoriete leeshoekje? Je bent welkom in Vrijetijdspunt Trimard om het tijdloos mysterie te ontdekken. Een zoektochtboekje is te verkrijgen aan de balie en dit is gratis tijdens de openingsuren van de bibliotheek”.

Escape game

Ook voor de doelgroep van 8 tot 12-jarigen is er heel wat te doen in de bibliotheek. Zo worden alle jonge avonturiers uitgenodigd voor een tijdreis vol raadsels en mysterie. “Terwijl er wordt deelgenomen aan een experiment met tijdreizen gaat er iets verschrikkelijk mis. Je wordt uit de 21ste eeuw gerukt en belandt in de prehistorie. Om terug naar het heden te keren moeten er opdrachten oplost worden en zal er door verschillende tijdperken gereisd worden terwijl alleen de slimste teams in staat zullen zijn de machine te herstellen.”

De escape game vindt plaats in Vrijetrijdspunt Trimard, Dieperik, en is bedoeld voor 8 tot 12- jarigen maar eigenlijk is iedereen welkom. Het spel dient gespeeld te worden in groepjes van vier of met het gezin. Deelnemen is gratis maar inschrijven is wel verplicht bij bibliotheek@hooglede.be. Graag ook de gewenste datum en startuur vermelden.

De reservatie is pas geldig nadat je een bevestigingsmailtje hebt ontvangen . (EVG)