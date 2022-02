Vriendenboek bibliotheek wil mensen samen brengen: “Inspiratie opdoen en contact leggen”

Sinds begin dit jaar is de gemeentelijke bibliotheek gestart met een Vriendenboek. De bedoeling is om de bezoekers via vrijwillig in te vullen vragenlijsten over verschillende thema’s met elkaar kennis te laten maken. Bibliotheekmedewerker Margo Delecluyse en bibliothecaris Patrick Vanden Berghe gaven ons tekst en uitleg.

“De tijd dat de bibliotheek louter een plek was om boeken te ontlenen ligt al een hele tijd achter ons. We willen vooral een plaats zijn waar mensen inspiratie kunnen opdoen en met elkaar in contact kunnen komen”, steekt Margo Delecluyse van wal. “Om dit te bereiken zijn we voortdurend op zoek naar leuke initiatieven. Zo hadden we vorig jaar de Boekenbingo, waarbij we een periode lang een bepaald thema zoals duistere boeken, groene boeken… centraal zetten. Dit jaar wilden we het over een andere boeg gooien en zo ben ik bij het idee van een vriendenboek uitgekomen.”

Ingevulde lijsten kunnen nog het hele jaar afgegeven worden aan de balie van de bib

Vijf thema’s

“Iedereen herinnert zich nog wel de vriendenboeken die vroeger in hun klas of vriendenkring rondgingen”, gaat Margo verder. “Daarin kon je, naast heel wat persoonlijke informatie, ook een gedichtje of tekening maken voor je vriend of vriendin. Tijdens een brainstormsessie stelde ik mij de vraag: waarom zou dit voor volwassenen ook niet kunnen? Vanuit dat besef koppelde ik het idee al snel aan de bibliotheek. Zo werd het plan voor ons vriendenboek geboren. Concreet kunnen bezoekers in de bib van Pittem of Egem een vragenlijst meenemen die over vijf verschillende thema’s handelt: reizen, koken, tekenen, collage of gedichten. Er zijn zowel vragenlijsten voor volwassenen (+18 jaar) als voor kinderen en jongeren. Elke lijst bestaat uit twee delen: in het linkse deel kun je via leuke en originele vragen informatie over jezelf of je interesses invullen, in het rechtse deel kun je creatief aan de slag gaan. Belangrijk om te weten is dat het niet verplicht is om alles in te vullen. Je geeft alleen datgene prijs waar je je zelf goed bij voelt.”

“Het grootste doel van het vriendenboek is om mensen die dezelfde interesses hebben met elkaar in contact te brengen. Via de contactgegevens zou je bijvoorbeeld ook samen in de bib kunnen afspreken. Een tweede doel is om ideeën op te doen voor het lezen van een boek. De info die anderen in het vriendenboek noteren kan je inspireren om een bepaald boek te lezen. Ingevulde lijsten kunnen nog het hele jaar afgegeven worden aan de balie van de bib (dus niet in de bus steken). Het vriendenboek blijft het hele jaar aanwezig in de bib en zal ook regelmatig naar Egem gaan. Het initiatief komt traag op gang, maar ik ben ervan overtuigd dat het een succes zal worden. We geven de vragenlijsten ook mee aan de lagere schoolkinderen die de bib bezoeken.”

Goed jaar

Samen met bibliothecaris Patrick Vanden Berghe blikten we even terug op het voorbije jaar en kijken we meteen ook vooruit naar dit voorjaar. “Wanneer we het voorbije jaar in zijn geheel bekijken, mogen we zeker niet klagen”, vertelt hij. “Ondanks alle coronabeperkingen was de opkomst goed. Het bezoekersaantal lag hoger dan in 2019, wat toch het laatste coronavrije jaar was. De vooruitzichten zien er rooskleurig uit. Met de versoepelingen die er zitten aan te komen, stijgt ook de motivatie om actiever te worden. Binnenkort starten we opnieuw enkele activiteiten op. Zo zijn we op donderdag 3 februari alvast weer van start gegaan met de Breiclub in de bib, die voortaan opnieuw om de twee weken op donderdag van 14 tot 16 uur zal doorgaan. Voorlopig zijn de sessies nog beperkt tot tien personen. Mocht het aantal geïnteresseerden stijgen, dan zullen we hier zeker een oplossing voor vinden.”

“In januari werd ook het plantenasiel, in samenwerking met Tuinhier Pittem, heropgestart. Dit initiatief vindt elke laatste zondag van de maand plaats, van 9.30 tot 11.30 uur. Je kunt dan langskomen om planten en zaden te ruilen of te kopen. Door deze samenwerking hebben we overigens zelf meer aandacht gekregen voor planten, waardoor de bib er nu een stuk groener bijstaat. In maart, tenslotte, is er de Jeugdboekenmaand, waarvan het thema dit jaar Helden en schurken is. We organiseren verschillende auteurslezingen én een jeugdboekenweekspel voor de schoolkinderen. Zij mogen dan ook een tekening maken van hun eigen schurkentaart. Uit die tekeningen zullen drie taarten geselecteerd worden, die dan zullen worden nagemaakt.” (JG)