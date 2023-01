Vorig jaar werden 436.721 boeken ontleend in Kortrijk

Nu de eerste nieuwe titels van 2023 in de rekken staan te blinken, blikken we even terug op de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen van 2022 in de bib.

Na de coronajaren was 2022 een heus verbouwingsjaar met een tijdelijke pop-up bibliotheek, de opfrissing van buurtbib Marke en de nieuwe locaties en verhuis voor buurtbib Aalbeke. In Aalbeke stegen de uitleencijfers dit najaar met 11,29% , goed voor 8662 ontleningen en ook het aantal leden steeg met 15%, goed voor 340 actieve leden.

“2022 was een goed jaar voor Bibliotheek Kortrijk! De centrale bib in de Leiestraat kreeg een knappe makeover. Tijdens de werken vonden de bezoekers vlot de weg naar de pop-upbib en nu zijn ze overweldigd door de gerenoveerde bibliotheek. Het orgelpunt lag echter in Aalbeke, waar we in de Sint-Corneliuskerk een prachtige buurtbib hebben geopend. Dat leidde meteen tot heel wat extra leden en uitleningen in Aalbeke!”, zegt Axel Ronse, schepen van cultuur.

De centrale bib en de buurtbibs, samen goed voor 105 openingsuren per week, kregen veel bezoekers over de vloer met 16.971 actieve abonnementen wat resulteerde in 436.721 uitleningen. Vorig jaar kon je voor het eerst het bibliotheek abonnement online aanvragen of verlengen en 846 mensen kozen ervoor dit te zo doen. Ook het online betalen zit in de lift met 2.116 transacties.

E-boeken

De collectie groeide in 2022 aan met 17.953 nieuwe titels. Er waren 7.257 reservaties. Ook via het e-boekenplatform cloudLibrary werd volop ontleend. Er werden 10.896 e-boeken gedownload door 1.050 unieke gebruikers. Eind 2022 telde deze collectie al 10.350 titels. De populairste e-boeken waren ‘Thuis in Virgin River’, ‘Mijn lieve gunsteling’ en ‘Dit is Europa’.

Jong geleerd is oud gedaan. Er waren 135 leveringen van boekenkoffers aan onthaalmoeders en crèches in Groot Kortrijk, 577 klasbezoeken en 66 rondleidingen. In hun vrije tijd namen ook 3115 kinderen deel aan workshops in de buurtbibs en de centrale bibliotheek.

En tot slot werden er in 2022 door de bezoekers minstens 885 kopjes koffie gedronken.

Meer info: www.kortrijk.be/bibliotheek