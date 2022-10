Voorleesverhaaltjes van Bieke Vanlaeken inn Zwevegem

Ook Bieke Vanlaeken mocht haar nieuw boek ‘Zeven Zotgevallen voor de winter’ in de bib voorstellen. Het boek met voorleesverhaaltjes werd mooi geïllustreerd door Kim Braekevelt en wil de kinderen inspireren tot het schrijven van gedichten.

Bieke Vanlaeken (33) is een creatieve duizendpoot die acteert, regisseert, zingt en schrijft. Ze presenteert ook diverse concerten en is beroepshalve leerkracht Nederlands en godsdienst.

Bieke houdt ervan om haar passie voor schrijven en theater door te geven aan kinderen en jongeren. “Daarom geef ik af en toe workshops. Zo’n zes jaar geleden nam ik afscheid als toneellesgeefster bij de Deerlijkse jeugd, maar in Zwevegem ben ik nog steeds actief. Zo leidde ik tien jaar de vakantiekampen voor jongeren en mocht ik dit jaar voor een primeur zorgen met het eerste schrijfkamp in samenwerking met de jeugddienst.”

Als auteur zette ze haar eerste stappen met het schrijven van theaterstukken voor de jeugd. “Daarnaast deel ik op mijn blog slaapverhaaltjes en voorleesverhalen met als doel kinderen en jongeren de liefde voor lezen en schrijven bij te brengen.” In 2019 publiceerde Bieke haar eerste jeugdboek Helena, een ode aan het geloof in de magie van fantasie.

Bieke had duidelijk de smaak te pakken en een jaartje later kwam haar tweede boek The nerd academy uit. Beide boeken kenden nogal wat bijval bij tieners. Daarna wilde ze ook de verbeelding van jongere kinderen en ouders prikkelen en begon ze aan de reeks Zeven Zotgevallen. “Die verhalen zijn ideaal om te lezen én voor te lezen. Ondertussen zijn er vier boekjes, voor ieder seizoen één.

Ook in het laatste boek Zeven Zotgevallen blaast de herfstwind naar je toe staan allerlei leuke en grappige woordspellingen. De mooie illustraties van Kim Braekevelt, teleporteren de lezer telkens in het juiste seizoen.

Junior top 10

De gedichten zijn ook geschikt om in de klas te gebruiken wanneer kinderen zelf kunnen lezen. “Enerzijds als kennismaking met diverse soorten boeken en teksten en anderzijds om de kinderen te inspireren tot het schrijven van eigen gedichten. De Zeven Zotgevallen willen dus meer zijn dan enkel voorleesverhaaltjes”, aldus Bieke.

In de enkele weken dat de herfsteditie van de Zeven Zotgevallen uit is, staat het reeds in de Junior top 10 van @hebbannl. Op vrijdag 4 november signeert Bieke van 15 tot 18 uur in de Standaard Boekhandel in Zwevegem. (GJZ)