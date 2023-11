Voorleesuurtje XL met Veerle en Caroline

Tijdens de jaarlijkse Voorleesweek, die loopt van 18 tot 26 november, worden het belang én het plezier van voorlezen in de kijker gezet. De bib Menen organiseert naast dit initiatief voor de tweede maal ook het Voorleesuurtje XL en dat vindt plaats op woensdag 29 november.

“Verleden jaar bedachten Veerle en ik het concept ‘Voorleesuurtje’ hier in de bib Menen. We maken op die dag kennis met onze voorleesbuddy’s, lezen voor uit een prentenboek, knutselen met de kinderen en ronden af met een smakelijke verrassing”, zegt medewerker en deskundige Caroline Butaye.

De Voorleesweek is een Vlaams initiatief van Iedereen Leest. “Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest jaarlijks het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. In 2023 doen we dat met de slogan ‘Word jij mijn voorleesbuddy?’ Tijdens ons Voorleesuurtje XL worden Caroline en ik dus ook nog bijgestaan door twee voorleesbuddy’s”, vertelt medewerker en communicatie Veerle Depaemeleare.

Interactie

In de bib van Menen zetten Veerle en Caroline maandelijks in op voorlezen en leesplezier met het Voorleesuurtje. “Dat vindt telkens op de laatste woensdag van de maand plaats van 15 tot 16 uur en is gericht op kinderen van 3 tot 8 jaar”, aldus Caroline. Maar tijdens het Voorleesuurtje XL op woensdag 29 november steken de twee dames die dag nog een tandje bij. “Dan verwelkomen we alle geïnteresseerde kinderen van 3 tot 8 jaar die we dan in drie groepjes verdelen. Na een halfuurtje voorlezen uit Vleertje Muis gaan we samen knutselen naar het thema van het leesboekje”, weet Caroline. “Het was verleden jaar een groot succes en de interactie met de kinderen was telkens weer de kers op de taart. Zelfs de ouders durven weleens mee knutselen”, lacht Veerle. Tijdens de Voorleesweek zal je ook een themastand vinden in de bib met leestips voor jong en oud.

Iedereen kan een voorleesbuddy worden. Via www.voorleesweek.be kan je je aanmelden als voorleesbuddy en zelf kans maken op een boekenbon van 500 euro. Het Voorleesuurtje XL is geheel gratis maar inschrijven is wenselijk”, besluit Caroline. (Nicolas Verhaeghe)

Info en inschrijven: 056 51 58 70 of bibliotheek@menen.be.