Voorleesdag strijkt neer in brandweerkazerne

De Voorleesweek in Vlaanderen en Brussel is een jaarlijks initiatief van de vzw Iedereen Leest en benadrukt het belang van lezen en voorlezen. Basisschool Gravenbos pakte echter uit met een speciale Voorleesdag. Op tal van bekende locaties werd een verhaal voorgedragen. De Oostmolen, de brandweerkazerne, buitenschoolse kinderopvang, tegelwinkel Boudolf, het dienstencentrum, het stadhuis, de muziekschool, het politiekantoor en woonzorgcentrum vormden het decor. De boeken werden zorgvuldig gekozen door de bibliotheek. Enkele voorlezers hadden zelf een mooi boek voorzien dat perfect aansloot bij de plaats zoals het boek ‘Betrapt’ in het politiebureau. De stad zorgde onder meer voor een pyjamavoorleesavond in de bib. (TVA)