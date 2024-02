“Voor dit boek trok ik een week op voorbereidend onderzoek naar Berlijn”: Johan Van den Driessche uit De Panne brengt tweede roman uit

Recent was auteur en ondernemer Johan Van den Driessche een van de smaakmakers op de boekenbeurs ‘Books and Bites’ in Dendermonde, waar hij zijn tweede, spannende en vooral mysterieuze roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ mocht voorstellen. Johan signeerde deze roman ook al in de Standaard Boekhandel langs de Zeelaan in De Panne.

Johan (70) is een geboren en getogen Brusselaar, maar woont al vijf jaar met zijn gezin in De Panne. “Het was wat aanpassen, maar we hebben het hier inmiddels echt naar ons zin”, vertrouwt hij ons toe. Hij is als onafhankelijk bestuurder van vennootschappen nog altijd actief in het internationale zakenleven. Zijn druk beroepsleven combineert hij met een sterk sociaal en Vlaams engagement. Hij was vroeger voorzitter van Voka Brussel en nationaal voorzitter van vtbKultuur (nu Cultuursmakers). Tijdens zijn deeltijdse academische loopbaan als docent in het hoger onderwijs publiceerde Johan verschillende boeken, meer dan 400 artikels, en gaf hij meer dan 500 toespraken, interviews en seminaries.

Trouw aan concept

In 2021 verscheen zijn eerste roman Ooit, die zeer enthousiast werd onthaald. Zijn tweede roman rolde van de persen onder de titel Een Geur Van Zonsverbijstering. “Met veel liefde en plezier werkte ik bijna twee jaar aan de opvolger van Ooit, mijn boekendebuut. Ik bleef trouw aan mijn concept, maar zoals een lezer er mij eens attent op maakte, is mijn schrijf- en verhaallijn doorheen de jaren mee geëvolueerd en gegroeid. Wie houdt van een spannend, geheimzinnig en intrigerende verhaal met een onthutsend einde dat de lezer meeneemt in de zoektocht naar inzichten op de vragen van deze tijd, komt hier zeker aan zijn trekken”, zegt Johan Van den Driessche enthousiast.

In deze roman vertelt hij het verhaal van hoofdpersonage Dag, die terechtkomt in Alles Behalve de Muziek, een bijzonder luistercafé dat de trotse eigenaar is van een eigenzinnige muziekcollectie van vijfduizend cd’s en elpees. Dit café trekt dan ook heel bijzondere personages aan met wie Dag fascinerende gesprekken voert. Die confronteren hem met de vaststelling dat mensen de regie over hun leven meer en meer kwijtspelen, en de rol die de huidige technologische revolutie daarin speelt.

“Aan ideeën en inspiratie heb ik geen gebrek en dat is het mooie aan schrijver zijn in Vlaanderen”

Uitbaatster van het café is de wat excentrieke Mady. Haar zoon Tom is verdwenen, maar ze maakt zich daarover geen zorgen. Dag wel. En welke rol spelen de Antwerpse Sint-Jacobskerk en de Bösebrucke in Berlijn? Beide lijken een onwezenlijk geheim te delen dat dit verhaal een heel andere wending kan geven… Het mysterieuze en spannende verhaal dat zich afspeelt in Flanders Fields en het Berlijn van Paul van Ostaijen en David Bowie is doorspekt met verrassende dialogen en humor. Is Mady te vertrouwen? Wat verbindt Paul van Ostaijen en David Bowie? Het boek bevat illustraties van beeldend kunstenares Veerle Rouquart. En er is nog meer, want aan het begin van elk hoofdstuk worden een aantal muziekwerken vermeld, die aansluiten bij de dynamiek en sfeer van dat hoofdstuk, en terug te vinden zijn in een exclusieve Spotify-lijst.

Derde boek in 2025

Zit Johan nog met literaire plannen voor 2024? “Aan ideeën en inspiratie heb ik geen gebrek en dat is het mooie aan schrijver zijn in Vlaanderen. Het volstaat om rond te kijken of te grasduinen in de geschiedenis en de inspiratie borrelt je gewoon uit je pen. Neem nu de Groote Oorlog. Die speelt nog steeds een grote rol in Flanders Fields en die sfeer is in mijn roman nadrukkelijk aanwezig. Ik neem ook steeds voldoende tijd voor voorbereidend onderzoek. Zo ben ik voor deze roman een week naar Berlijn getrokken. Daardoor neemt schrijven al snel anderhalf jaar in beslag vooraleer een boek in de boekhandel ligt. 2024 is dus wat te snel om al met een derde uitgave uit te pakken. Met wat geluk verneem je op dat gebied meer van mij in 2025”, besluit Johan.