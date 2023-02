Vijftig Tinten Amore: 50 ItaIiaanse recepten geflankeerd door evenveel zinnenprikkelende verhalen

Vijftig Tinten Amore is een kookboek met net dat tikkeltje meer. 50 Italiaanse recepten worden geflankeerd door zinnenprikkelende verhalen en top foodfotografie. “Het is een boek voor de keuken, maar het is ook nacht- en toiletlectuur”, stelt auteur Stefaan Daeninck.

De samenwerking tussen Stefaan Daeninck(52) en Debbie Brackez (42) is niet nieuw. Eerder brachten ze met Vijftig Tinten Balletjes al een boek uit. “En dat heeft het erg goed gedaan,ik geloof dat we nu aan de derde druk toe zijn. Ook in Nederland ging het vlot over de toonbank”, zegt de Tieltse papa van vijf. Het concept dat ze voor Vijftig Tinten Amore hebben borduurt verder op het vorige boek. Stefaan staat in voor de recepten, Debbie Brackez schrijft er een verhaal bij en met Bart Van Leuven hebben ze een foodfotograaf die van al die gerechten ook een prachtige beeld maakt. Dat maakt het eigenlijk ook tot kijkboek.

Opvolger van succesboek

Stefaan Daeninck is met zijn conceptbureau Culinair Ateljee dagelijks bezig met het begeleiden van sales- en marketingteams van verschillende voedingsbedrijven, zowel nationaal als internationaal. Debbie is journaliste van opleiding, de mama van een zoon en dochter groeide op in Staden, woont in Marke en is momenteel aan de slag als leerkracht in de secundaire freinetschool ‘tvier in Kortrijk.

Stefaan Daeninck: “We kregen de vraag van Lannoo om een opvolger te bedenken voor het vorige succesboek. En al snel kwamen we bij Italië uit. Uit de diverse regio’s hebben de we de lokale topgerechten geselecteerd en daar een eigen twist aan gegeven. Van 120 voorstellen, moesten we uiteindelijk naar 50 komen. Niet altijd makkelijk. Uiteraard komen er pasta’s in voor, een pizza, maar ook de pinsa en ook cocktails en desserts. Tot voor dit boek was ik eigenlijk geen cocktailfan, maar ik ben ermee beginnen experimenteren en heb er mijn draai in gevonden. Ook de limoncello van Matthias Vandendriessche uit Tielt, hebben we er in verwerkt. Dat geeft het ook een lokale touch. En misschien niet onbelangrijk. Je kunt de gerechten klaarmaken met ingrediënten die je hier bij ons in de supermarkt vindt.”

“Mijn zoon kocht al een exemplaar om cadeau te doen aan zijn vriendin”

Stefaan studeerde aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en deed ervaring op in enkele restaurants. Geef hem vijf ingrediënten en hij tovert iets gastronomisch uit zijn koksmuts. Maar Vijftig Tinten Amore is veel meer dan een kookboek. En daar hebben de verhalen van Debbie Brackez – die voorheen onder haar pseudoniem Mirthe Moon uitgaf – veel mee te maken natuurlijk. “Bij ieder recept hoort een verhaaltje dat ook effectief aan dat recept gelinkt is. Je kunt de stukjes apart lezen, maar samen vormen ze eigenlijk één groot verhaal. Het is soms ondeugend, maar minder erotisch dan de verhalen uit Vijftig Tinten Balletjes. Het verhaal gaat van start met een koppeltje dat op reis wil vertrekken, maar eerst nog Italiaans gaat eten. Daar bestelt het meisje een pizza hawaï, not done natuurlijk voor Italianen, en daar knapt de jongeman op af. Hij gaat dan maar alleen naar Italië, maar ontmoet daar al snel zijn muze”, legt Debbie uit.

Hebbeding om te schenken

Het boek is een hebbeding. “Je kan het in je keuken leggen, maar ook op je nachtkastje. En zelfs op het toilet, één verhaaltje is net genoeg om je toiletbezoek ne wat aangenamer te maken”, grinnikt Stefaan.

De Tieltenaar is overigens een van de meest gelezen auteurs in Vlaanderen. “Vaak staat mijn naam er niet bij, maar ik zit mee achter heel wat boeken. De ware hype rond de kookboeken is overigens voorbij, ook de tv-koks zien de verkoop van hun boeken kelderen. Daarom dat wij met iets anders uitpakken, het is zoveel meer dan een kookboek. En daarom ook nog eens alle credits aan Debbie en aan fotograaf Bart Van Leuven. En het is een leuk cadeautje voor Valentijn. Mijn zoon heeft er alvast eentje gekocht om aan zijn vriendin cadeau te doen. In voorverkoop doet het boek het ook goed.”