Vijftig jaar hiphop belicht door illustrator Tom De Geeter van Crate Records

Met de magazine Rap Snapshots brengt Tom De Geeter zijn passie voor hiphop en illustreren samen. Hij viert een halve eeuw hiphopgeschiedenis aan de hand van illustraties en een playlist. Voor de gelegenheid maakte hij een documentaire waarin hij het project overloopt. Na een uitverkochte zaal plant Tom De Geeter een nieuwe screening op 9 december in Crate Records.

Rap Snapshots is een limited edition magazine van 48 pagina’s dat 50 jaar hiphop viert met illustraties en een chronologische afspeellijst, samengesteld en gemixt door Tom De Geeter. Op zaterdag 18 november vond het uitverkochte release-evenement in Budascoop plaats. Grafisch ontwerper, podcastmaker en voormalig hiphopmuzikant Tom De Geeter maakte voor Rap Snapshots een documentaire van 40 minuten.

“Voor mensen die het gemist hebben, organiseer ik op zaterdag 9 december om 20.30 uur een extra screening in mijn winkel”

“Daarin overloop ik chronologisch de playlist waarover het project gaat, van de jaren 70 tot 2023. Telkens 20 seconden per nummer met de illustraties, extra videobeelden en een woordje uitleg. Voor mensen die het gemist hebben, organiseer ik op zaterdag 9 december om 20.30 uur een extra screening in mijn winkel. Voor 10 euro krijg je een ticket en de magazine. Stuur een bericht op sociale media of kom langs bij Crate Records.”

Rap Snapshots is een limited edition magazine van 48 pagina’s dat 50 jaar hiphop viert met illustraties en een playlist © Thijs Bliki

Eind 2019 bracht Tom De Geeter zijn eerste boek ‘Tens’ uit, een bundeling van top 10-lijstjes – met bijhorende illustraties – van (inter)nationale acteurs, stand-up comedians, schrijvers, rappers, dichters, producers en alternatieve muziekhelden. Twee jaar later verscheen zijn tweede illustratieboek ‘Accolades’. Hij interviewde 185 artiesten en stelde hen slechts deze twee vragen: wie wil je eren en waarom?

“Met Accolades krijg je een antwoord op wie je favoriete artiesten bewonderen, met bijdragen van Steve Albini tot “Weird Al” Yankovic, van Julien Baker tot Margo Price. Elke pagina heeft een vaste indeling. Aan de ene zijde vind je de naam van de artiest en de persoon die zij in de aandacht willen brengen en waarom. Op de andere zijde staat een illustratie van de figuur die wordt beschreven.”

Zijn derde publicatie Rap Snapshots is te koop voor 10 euro bij Crate Records of kan je online bestellen via deze link. Crate Records is open op woensdag en donderdag van 16 tot 18 uur, vrijdag van 16 tot 1 uur en zaterdag van 14 tot 1 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag.