Vier Kortrijkse antiekhandelaars openen pop-up boekenbeurs in raadskelder

Op 29 oktober openen vier Kortrijkse antiekhandelaars en auteurs een pop-up boekenbeurs in de raadskelder onder het stadhuis. Ze doen dit in het kader van Boektopia dat in Expo Kortrijk plaatsvindt. “Wij tonen antieke boeken.”

Alex Balcaen van antiekzaak Notre Dame en Ignace Van Canneyt van Antiek Van Canneyt, beide in de Onze-Leve-Vrouwestraat, auteur en historicus Bernard D’heygere, die het boek ‘Het Verdrag van Kortrijk’ schreef, en antiquair Robert Timperman sloegen de handen in elkaar om een eigen boekenbeurs in te richten. “Een beetje een tegenpool van de nieuwe boekenbeurs Boektopia in Expo met uiteraard nieuwe boeken. We hebben daar natuurlijk niets op tegen, maar wij houden het op antieke boeken: van atlassen, boeken over streekgeschiedenis en bijbels tot authentieke romans”, duidt initiatiefnemer Ignace Van Canneyt.

De pop-up boekenbeurs vindt plaats in de raadskelder onder het stadhuis die dateert van de 15e eeuw. “Symbolischer kan niet. Het is ook een unieke plaats onder het stadhuis en een unieke gelegenheid om dit eens van dichtbij te zien”, zegt Bernard D’heygere.

De antieke boekenbeurs is open van 29 oktober tot en met 1 november, telkens van 14 tot 18.30 uur.