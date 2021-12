Veurnse legende inspireert Oostendse auteur Onno van Gelder Jr.: Een boek over rentenieren en slapen

Auteur Onno van Gelder Jr. (56) komt wederom met een prachtig boek op de proppen. Deze keer was het de Veurnse legende De Veurnse Slaper die de Oostendse auteur inspireerde. “Rentenieren en slapen vormen de rode draad door het verhaal.”

Heel veel mensen zagen Onno van Gelder Jr. al aan het werk in enkele televisieseries, want de Oostendse auteur is ook acteur. Als auteur bracht de man al vier publicaties: de bundel kortverhalen ‘Passages’ in 2018, de novelle ‘Meneertje Wiegel’ in 2019, de kortnovelle ‘Brief van Leonie’ in datzelfde jaar, en ‘Escapades’ in 2021. Zijn nieuwste publicatie ‘De Kerst Slaper’ is gebaseerd op een Veurnse legende.

“Toen de lakenhandel in 1270 tussen Veurne en Londen stil kwam te liggen, waren heel wat mensen in die streek al binnen en konden ze rentenieren”, verduidelijkt Van Gelder Jr. de legende. “Daardoor kon men langer uitslapen. Zo is de bijnaam ‘Veurnse Slaper’ ontstaan. De legende is blijven bestaan en bevat twee woorden die me getriggerd hebben om een kerstverhaal te schrijven: rentenieren en slapen. Met die woorden heb ik mijn verhaal gecreëerd.”

Het verhaal gaat over Firmin Dorbien. “Een naam die ik zelf heb gekozen, waarbij ‘Dorbien’ verwijst naar ‘slaap goed’ in het Frans”, gaat Onno verder. “Firmins rijke ouders hebben een huis gekocht om te rentenieren, maar verongelukken. Zo erft Firmin het hele fortuin, terwijl hij nog vrij jong is. Firmins favoriete hobby is slapen. Meer kan ik over het kerstverhaal niet verklappen, maar het doet wat Charles Dickensachtig aan, met de nostalgische teksten.”

Het boek – met harde kaft – bevat 22 illustraties van de Nederlander Ton de Koning. Die zien eruit alsof ze rechtstreeks in het boek geaquarelleerd zijn.

Ook de lay-out is nostalgisch en feestelijk. De tekst werd niet van randlijn tot randlijn geschreven, maar bevindt zich in het midden van de pagina’s.

Het boek verschijnt in een Nederlandse en een Engelse versie, kost 25 euro en is online te verkrijgen en in elke boekhandel.