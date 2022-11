Vernieuwde centrale bib van Kortrijk opent de deuren

Maandag werd de Kortrijkse Centrale Bibliotheek in de Leiestraat 22 opnieuw geopend. Deze onderging de voorbije maanden een grondige make-over. Tijdens de periode van de sluiting konden bezoekers terecht in de pop-up wat verderop in de straat. De vernieuwde bib zet met de herinrichting nog meer in op selfservice en digitale collecties. Naast een ruime uit te lenen collectie boeken, films en muziek, beschikt de bibliotheek nu ook over een nieuw Maaklab, een gameroom en een ruime lees- en koffiezitruimte.

“We dromen van een prachtige nieuwe bibliotheek op de Budatip, maar 2030 is nog lang. Gezien ons ambitieniveau was een betere infrastructuur voor onze huidige bib nodig en kunnen we dit project ook gebruiken om bepaalde zaken uit te testen. Stad Kortrijk investeerde daarom zo’n 630.000 euro om de Centrale Bibliotheek een opfrissing en facelift te geven die nog meer inzet op ontmoeting en verbinding tussen haar divers publiek. Een plek waar mensen graag vertoeven en een huis is voor verenigingen. Daarnaast beschikken we over een ruime wand voor Kortrijkse amateurkunst”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur.

800 bezoekers per dag

Boven is de grote infobalie verdwenen om meer ruimte te geven aan de bezoekers. Je kan zelfstandig, zonder hulp van een medewerker, je reservatie ophalen of iets kopiëren. Er is nog een klein, centraal infopunt aanwezig waar je steeds terecht kan met vragen. “We krijgen ongeveer 800 bezoekers per dag. Onze cijfers zijn nog steeds in evenwicht, maar een bibliotheek wordt tegenwoordig anders gebruikt. Als een plaats om te werken, langer te verblijven, een koffie te drinken en kennis te maken met digitale technologie, zo wordt de bib van iedereen”, aldus Carol Vanhoutte, teamverantwoordelijke bib.

“Het aantal uitgeleende videogames is verdubbeld”

De grootste vernieuwing vind je op de benedenverdieping. De afgescheiden gameroom biedt plaats aan zes spelers waardoor het gamen ook een sociaal gebeuren wordt. De jeugdcollectie en het muziekaanbod met luisterstoelen werden uitgebreid. De vinylcollectie van de bib krijgt meer zichtbaarheid met het doel later een vinylclub op te zetten. “In tegenstelling van wat je zou verwachten zit het uitlenen van muziek en films nog steeds in de lift. Vorig jaar werden 60.000 stuks uitgeleend. Wat betreft videogames is het aantal zelfs verdubbeld in vergelijking met vorige jaren en zullen we waarschijnlijk aan 4.000 uitleningen zitten voor 2022”, licht bibmedewerker Sam toe.

Digitafel

De bibliotheek trekt eveneens de kaart van innovatie met de introductie van het Maaklab, een ruimte met technisch materiaal en een eigen werking waar je terecht kan voor STEM-workshops zoals laser cutten of 3D-printen. “Met het Maaklab hebben we een ruimte die volledig uitgerust is met een uitgebreid aanbod voor organisaties en scholen, maar ook een ‘digitafel’ waar mensen met digitale vragen en hardware problemen terecht kunnen”, zegt projectleider Roeland Voet.

Officiële opening

De officiële opening is voorzien op zaterdag 19 november, in aanwezigheid van schepen Axel Ronse. De stad en bib verwelkomen dan elke bezoeker met een drankje. Op het programma onder meer een openingsspeech met receptie en een sessie van de Digidokter over TikTok (gratis, vrije inloop). DJ Dolby draait tussen 11 en 16 uur verzoekjes uit de muziekcollectie. Voor de kinderen zijn er airbrush tattoos van bekende personages uit kinderboeken en interessante workshops en demo’s in het Maaklab. In de namiddag is er koffie en cake. Bezoekers kunnen de vernieuwde bib op eigen houtje ontdekken of aansluiten bij een korte rondleiding met een bibmedewerker.