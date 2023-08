Verhuis van bibliotheek Bibliolys gestart

In Komen-Waasten werd gestart met de verhuis van de gemeentelijke bibliotheek Bibliolys. Meer dan 25.000 boeken en stripverhalen, vervolledigd met 2000 spelletjes, worden naar een nieuwe locatie overgebracht.

Een waar huzarenstukje! Beter kan de grootschalige verhuis van de bibliotheek niet worden omschreven. De thuisbasis van Bibliolys, het MJC Cultureel Centrum, krijgt vanaf volgend jaar een grondige renovatie. Om te vermijden dat Komenaars niet langer boeken kunnen ontlenen, werd dan ook gezocht naar een tijdelijk onderkomen. “Met 26.000 ontleningen op jaarbasis en 90 scholen en verenigingen die van de bibliotheek gebruik maken, was deze verhuis dan ook onvermijdbaar”, klonk het in een reactie van bevoegd schepen Clémentine Vandenbroucke. “Op de site van Molen Soete, één van de toeristische trekpleisters van de gemeente, konden we ongebruikte units installeren. Die units, kleine containergebouwen voorzien van alle comfort, werden in het verleden gebruikt om de toeristische dienst in te huisvesten. Die hebben nu een eigen stek net naast het gemeentehuis, waardoor de units een nieuwe functie kregen.”

De verhuis is reeds begonnen maar zal minstens nog tot 2 oktober de agenda van de medewerkers vullen. “Tijdens de verhuis kunnen mensen wel nog hun boeken binnenbrengen aan de balie van het cultureel centrum. Wie boeken wil ontlenen wordt naar één van de 4 antennes gestuurd, die verspreid liggen over het grondgebied.”