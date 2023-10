Verhaal en gedichten ‘Vier vrouwen en een dichter’ in de bibliotheek

Op woensdag 18 oktober organiseren Cultuursmakers Izegem, Amnesty International Roeselare en de bibliotheek van Izegem de voorstelling ‘Vier vrouwen en een dichter’. De dichtbundel ‘In de regen zonder paraplu’ is tot stand gekomen door een ontmoeting tussen een Nederlandse vrouw en de uit Iran gevluchte Koerdische schrijver en dichter Shahryar Pouyanrad. Zijn aangrijpende verhaal en zijn gedichten worden door vier vrouwen en door de dichter zelf verteld. De productie wordt omlijst door de muziek van de virtuoze oed-speler uit Irak, Hussein Rassim, en door passende beelden op de achtergrond die het tot een boeiend geheel maken. Amnesty International Roeselare grijpt deze voorstelling graag aan om de aandacht (nogmaals) op de Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali te vestigen. “Dr. Djalali, die voor de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werkt, werd na een manifest oneerlijk proces ter dood veroordeeld. Met een petitie en schrijfactie wil Amnesty Iran dwingen de doodstraf in te trekken en dr. Djalali vrij te laten”, klinkt het. Aanwezigen zullen na de voorstelling de petitie kunnen ondertekenen of een brief kunnen richten aan Iran… Info: bibliotheek.izegem.be of in de bibliotheek waar je nu al de petitie kan tekenen. Op de foto v.l.n.r. Johny Waelkens, Jean-Pierre Biebuyck, Yves Vierstraete, Sam Vandendriessche, Nicolas Cappelle, Walter Vandewaetere, Jo De Meester en Marleen Vinckier. (MI/foto Frank)