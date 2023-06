‘Vergaene glorie’ van Nico Decock en Ludo Halsberghe voorgesteld

Donderdag kwam het langverwachte boek ‘VERGAENE GLORIE – Echo’s van een niet zo Luisterrijk Verleden’ uit. Een meeslepende autobiografie geschreven door de Kortrijkse auteurs Nico Decock (57) en Ludo Halsberghe (58) waarin ze hun Coming of Age-verhaal delen. Met een combinatie van entertainment en een collectief geheugen weten de auteurs lezers te binden en te raken. De publieksvoorstelling van het boek vond donderdagavond plaats in Den Bras, waar de auteurs een spoken word-performance gaven.

Het verhaal begint op de middelbare school Sint-Amands Noord, waar Nico en Ludo elkaar voor het eerst ontmoeten. Na het vierde jaar maken ze toevallig samen de overstap naar het Atheneum Pottelberg. Het is daar en in punkcafé Twenty-One, gelegen op de kruising van de St. Janslaan en de Spoorweglaan, dat ze elkaar beter leren kennen. “We richtten een punkgroep op genaamd ‘Vergaene Glorie’ hoewel ik enkel gitaar kon spelen met een tennisracket”, grapt Nico. Ze traden op in verschillende locaties, waaronder de Reflex en Shakespeare. “In die tijd was er geen officieel jeugdbeleid en punkers werden vaak geconfronteerd met onbegrip en controverse. Helaas werden mensen die er anders uitzagen vaak lastiggevallen, en punkers waren voortdurend het doelwit van controles”, vertelt Ludo. Een tragisch incident waarbij een fles door het raam van een politiecombi werd gegooid, leidde tot de sluiting van café Twenty-One. “Kort daarop werd een actiecomité tegen politieterreur opgericht. Om de gerechtskosten te betalen, werd de legendarische benefietavond genaamd ‘Nacht van de Combi’ georganiseerd in zaal Limelight, met optredens van onder andere de Brassers en Definitivos”, zegt Ludo. Tot grote vreugde van Vergaene Glorie mochten ze, na slechts twee maanden repeteren, ook optreden tijdens deze gedenkwaardige avond.

Op hun 17de viel het punkgroepje uiteen en gingen Nico en Ludo hun eigen weg. Ze hadden geen contact meer met elkaar gedurende twintig jaar. Maar het lot bracht hen rond 2010 weer samen in regio Kortrijk. Beiden hadden net een zware relatiebreuk achter de rug en begonnen hun leven te overdenken, waarbij ze herinneringen en anekdotes uitwisselden. “Al snel ontstond het idee om deze verhalen op te schrijven. Wat begon als een verzameling anekdotes groeide uit tot een indrukwekkend boek van bijna 500 pagina’s, met als titel “VERGAENE GLORIE – Echo’s van een niet zo Luisterrijk Verleden”. Het boek is opgedeeld in thema’s die de pre-punk, punk en post-punk periodes belichten. We hebben alles zelf gedaan, tot de illustraties, zonder tussenpersonen. Het boek is in eigen beheer uitgegeven onder onze uitgeverij ‘Hunt and Peck’. Volgens de punkitude blijven we authentiek en integer”, aldus Nico. Intussen is de eerste druk bijna uitverkocht en wordt er al gewerkt aan een herziene tweede druk, met extra foto’s en een nieuw hoofdstuk. “Mensen blijven dankzij onze Facebookgroep ‘Punk in Kortrijk’ bruikbare foto’s en anekdotes sturen”, vertelt het duo.

‘Vergaene Glorie’ is te koop bij De Standaard Boekhandel. Wie er meer info over wil, kan mailen naar info@huntandpeckbooks.com.