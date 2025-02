VBS De Akker krijgt auteur over de vloer: “Meehelpen om geletterdheid bij kinderen te verbeteren”

VBS De Akker in Oostvleteren en Freinetschool De Torteltuin in Poperinge stappen in een nieuw proefproject ‘Auteursresidenties’ voor het basisonderwijs van De Provincie West-Vlaanderen. Gedurende enkele weken komt een jeugdauteur langs in de klas om samen met de kinderen actief aan de slag te gaan om een eigen verhaal te maken. VBS De Akker kreeg op maandag 3 februari voor het eerst bezoek van jeugdauteur Gerda Dendooven.

“Het onderwijsveld staat onder meer door de onderwijsactualiteit fel onder druk. De dalende resultaten van het Vlaamse leesonderwijs doen een knipperlicht aangaan bij verschillende onderwijsinstanties. Als school willen wij dan ook inzetten op de kwaliteit van leesonderwijs en geletterdheid. Deze prioriteit werd vorig schooljaar bepaald. De auteursresidentie sluit perfect aan bij het leesplezier, de interesse in boeken en de leesvaardigheid. Naast onze eigen duurzame initiatieven zal auteur Gerda Dendooven een extra prikkel zijn in dit proces”, vertelt Fries Desomer, directeur VBS De Akker in Vleteren.

Proefproject

Schrijvers krijgen in het proefproject een actieve rol binnen het onderwijs in lagere scholen, specifiek gericht op leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het project ging van start op 27 januari en loopt tot 23 mei 2025. Gedurende vier sessies begeleiden West-Vlaamse auteurs de leerlingen in het lezen, schrijven en illustreren van verhalen. Hierbij ligt de nadruk op begrijpend luisteren, creatief schrijven en spelvormen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

VBS De Akker kreeg op maandag 3 februari voor het eerst bezoek van jeugdauteur Gerda Dendooven. © gf

“Voor de leerkrachten is Gerda Dendooven alvast geen onbekende naam. We zijn dan ook zeer opgetogen met het project. De kinderen zullen Gerda wel nog moeten leren kennen. De auteur zal zichzelf voorstellen, brainstormen met de kinderen en tenslotte zullen de leerlingen samen met de schrijfster tot een geïllustreerd verhaal komen. Dit resultaat zal voorgesteld worden eind mei in Brugge, een apotheose waar we naar uitkijken.” Jeugdauteur Gerda Dendooven komt de vier maandagen van februari langs in VBS De Akker.

Leesmotivatie

“We hopen dat de leesinteresse of boeken interesse van de kinderen én hun ouders wordt aangewakkerd. Op die manier komen we tot verduurzaming van lezen en werken aan geletterdheid in het algemeen.” Met dit initiatief wil de provincie de leesmotivatie van kinderen versterken en hen laten kennismaken met de betoverende wereld van verhalen.

“Lezen is plezierig en verrijkend, maar helaas zien we al jaren een daling in het leesniveau bij de jeugd in Vlaanderen”, zegt gedeputeerde van Onderwijs Kelly Detavernier. “Gelukkig blijft de provincie West-Vlaanderen niet stilzitten en lanceert ze met Auteursresidenties een uniek project voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Verschillende straffe auteurs gaan op bezoek in zes West-Vlaamse basisscholen en nemen de leerlingen mee in de wereld van literatuur. Met dit initiatief hopen we de liefde voor lezen te stimuleren, de leesvaardigheid te verbeteren en de creativiteit van de kinderen te prikkelen.”

