Valerie Vanhee (43) bezorgt Oostrozebeke zijn eerste boekenruilkastje: “Fijn dat er nog gelezen wordt”

Valerie Vanhee (43), die beroepshalve vertaler-tolk is, wil de Oostrozebekenaren motiveren om meer te lezen. Daarom heeft ze een boekenruilkastje voorzien aan de Ingelmunstersteenweg.

“Ik kwam op het idee van een boekenruilkastje omdat ik de aanwezigheid van zo’n kastje al had opgemerkt in de buurtgemeenten Oeselgem en Wakken. Ook in Ooigem aan het cultureel centrum werd heel recent zo’n kastje geplaatst. Er bestaat zelfs een officiële website. Na wat zoeken merkte ik al vlug dat er in de gemeente Oostrozebeke geen boekenruilkastje is ingeplant. Het idee om er ook eentje te plaatsen in mijn voortuin langs de straat bleef door mijn hoofd spoken, maar ik twijfelde toch om eraan te beginnen”, opent de welbespraakte Valerie Vanhee.

Vertrouwen

“Ik heb heel lang getwijfeld of ik er eentje zou plaatsen voor mijn deur langs de Ingelmunstersteenweg. De ligging is weliswaar ideaal het boekenkastje is goed bereikbaar en er is voldoende parking , maar ik twijfelde vooral of ik in staat zou zijn om het kastje voldoende te bevoorraden. Vergeet niet dat dit een systeem is waar je absoluut geen controle over hebt. De werking ervan is volledig gebaseerd op het vertrouwen van de gebruiker. Ik hakte de knoop door en op 23 december 2023 heb ik het eerste boekenruilkastje van Oostrozebeke geïnstalleerd.”

“Dit met hulp van mijn vriend Lieven, die een handige harry is. Gelukkig beschik ik zelf over heel wat boeken. Starten was dus geen probleem. Wel is het zo dat wie een boek of tijdschrift meeneemt, een ander boek in de plaats moet leggen. Om het bezoek aan het boekenkastje aantrekkelijk te maken, zorg ik voor heel veel afwisseling in het aanbod. Zo zijn er thrillers, romans, kinderboeken en strips. Voor elk wat wils, dus. Onmiddellijk na de inplanting volgden de bezoekjes. Momenteel is het zo dat er dagelijks iemand of zelfs meerdere personen langskomen. Ik stel vast dat er meer boeken in het kastje gelegd worden dan dat er uitgaan.”

“Ik probeer me ook te bevoorraden met boeken die de gemeentelijke bibliotheek afschuift omdat ze onvoldoende gelezen worden. De boeken die ik krijg van de bibliotheek zijn spotgoedkoop en op die manier kost het me weinig geld om het kastje draaiende te houden. Intussen kreeg ik al een paar serieuze donaties van boeken. Ik probeer ook iedere week een boek in de kijker te zetten op Facebook en ik merk dat dit werkt.”

Opvoedende taak

Op de vraag waarom Valerie met dit initiatief begonnen is, verwees zij onmiddellijk naar de opvoedende taak van het lezen van een boek. “Kijk, ik heb zelf geen kinderen, maar ik vind het heel belangrijk dat kinderen lezen. Precies daarom zorg ik ervoor dat er in het boekenkastje een aanbod van kinderboeken is. Het doet echt deugd te zien dat er toch nog gelezen wordt. Ik vind het boekenkastje een prachtige hobby waar ik heel veel plezier aan beleef. Een dag zonder bezoeker is voor mij niet leuk.” Of er nog tijd is voor een andere hobby?

“Toch wel. Zo ben ik ook vrijwilliger in het dienstencentrum ’t Juf waar ik meehelp aan de soepbedeling op woensdagmiddag.” We informeerden ten slotte nog even naar de naam van het boekenhuisje: Voyage. “Wel, ik heb het boekenhuisje Voyage genoemd omdat men bij het lezen in een andere wereld terechtkomt”, aldus Valerie.

(JC)