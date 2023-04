Ulla Lust schrijft boek ‘Bewegen Na Kanker’: “Reacties zijn heel motiverend”

Ulla Lust is een volbloed Moorseelse en woont samen met haar vriend, die de bloemenwinkel Bloemtiest uitbaat, in de Kafhoek. In 2005 kreeg zij het verdict borstkanker. Ulla was al langer met bewegen bezig, als bachelor Lichamelijke Opvoeding. Tijdens haar ziekte bleef ze sporten en nu schreef ze het boek ‘Bewegen Na Kanker, in 8 stappen naar meer energie en zelfvertrouwen’.

“Tijdens corona ontwikkelde ik mijn acht-stappen-plan. Ik had kort daarvoor de stap gezet naar zelfstandige en er was er toen weinig werk. De tijd heb ik gebruikt om na te denken over hoe ik mijn traject nog concreter en duidelijker kon maken. Dit stappenplan vormt de basis voor mijn boek ‘Bewegen na kanker’. Tijdens corona greep ik ook de kans om online-presentaties te geven voor verschillende mutualiteiten, organisaties en bedrijven zoals Roularta, CM en Kom Op Tegen Kanker.”

“Hoe het boek tot stand is gekomen? Op een gezondheidsbeurs hoorde iemand van uitgeverij Lannoo mijn verhaal en opperde het idee om er een boek over te schrijven, maar dat leek me toen een brug te ver. We spreken over november ’21. In die periode volgde ik ook een traject als startend ondernemer bij de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) West Vlaanderen (Start & Go). Tijdens een klankbordsessie kreeg ik van een marketeer nogmaals de vraag: ‘Waarom geen boek schrijven?’ Lannoo was nog steeds geïnteresseerd en in februari 2022 begonnen we er aan. Ondertussen is het boek verschenen op 1 maart dit jaar.”

Wie ziek was, ervaart soms eens angst om terug in gang te schieten

Belang van bewegen

Het boek kreeg de titel “Bewegen na Kanker”, een bewust keuze? “Ik richt me in eerste instantie naar mensen die de diagnose kanker kregen. Al is het boek eigenlijk voor iedereen nuttig. Wie ziek was, ervaart soms eens angst om terug in gang te schieten. Kleine, haalbare stappen nemen kan hierbij zeker helpen. Toen ikzelf ziek was, was de wetenschap nog maar weinig bezig met het belang van bewegen. Nu staan ze al een stap verder. Met mijn boek probeer ik dit begrijpelijk en hapklaar te maken. De eerste reacties zijn heel positief. Zo kreeg ik al reacties dat het boek heel vlot leest en mijn verhaal toch wel herkenbaar is.. Ook mensen die de diagnose niet kregen zijn enthousiast en leren bij. Leuk hé?”

Haalbare stapjes

Ulla is ook Beweging op Verwijzing-coach en geeft verschillende soorten groepslessen. “Bewegen op Verwijzing is nog niet bij iedereen gekend . Je huisarts kan je om gezondheidsredenen doorverwijzen. Samen met de deelnemer gaan we dan op zoek hoe de levensstijl kan aangepast worden. Opnieuw met kleine, haalbare stapjes. Die zijn makkelijker vol te houden. Je moet wat mij betreft geen ijsbaden nemen om vijf uur ’s morgens of uren vasten per dag om gezonder te leven. Maar wat ik wel wil uitstralen is dat gezond leven ook leuker is. Je slaapt beter, je immuunsysteem wordt sterker en je hebt veel meer energie.

Ulla is trots op het boek maar de boodschap is het belangrijkste: Durf Bewegen. Op dinsdag 18 april om 19.30 uur geeft Ulla hierover een presentatie. Dit in organisatie Markant Moorsele. Leden betalen 6 euro, anderen 10. “Mijn eerste zin wordt: ‘Wát heeft een knikker te maken met jouw gezondheid?’”, lacht Ulla. “Om dat te weten te komen, kom zeker af.” (HV)