Uitverkoop van afgevoerde boeken in bib Wingene: “echte spotprijzen”

De bibliotheek van Wingene verkoopt afgevoerde materialen aan spotprijzen tijdens een permanente boekenverkoop.

De boekenverkoop in de bibliotheek van Wingene is een geweldige gelegenheid voor lezers, boekenliefhebbers en verzamelaars om unieke vondsten te doen. “Bibliotheekmaterialen die aan vernieuwing toe zijn of die niet langer of minder worden uitgeleend, worden zorgvuldig geselecteerd en tegen lage prijzen te koop aangeboden,” vertelt bibliothecaris Christine Fransoo. “Zo blijft er in de bibliotheek voldoende plaats voor nieuwe materialen.”

Twee kopen, één boek gratis

De boeken worden aan spotprijzen verkocht. “Voor 1 boek betaal je 1 euro, maar vanaf 2 aangekochte boeken krijg je er eentje gratis,” vult schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez nog aan. “Hoe meer boeken je koopt, hoe lager de kostprijs per boek. Een betere gelegenheid om supergoedkoop je boekenkast te vullen is er dus echt niet.”