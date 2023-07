Uitgeweken Izegemse Kristine Dejonghe schrijft aan derde dichtbundel“Een echte Brusselse, maar toch een kind van ‘bustels’ en ‘skoen’”

Kristine Dejonghe is een pittige Brusselse met Izegemse roots. Ze gaf al twee dichtbundels uit: ‘Eenvoudiger…’ en ‘Eenvoudiger..’. Een derde dichtbundel is in de maak met dezelfde naam maar met één punt erachter: ‘Eenvoudiger.’ “Omdat ik een ‘eenvoudig’ meisje ben”, zegt Kristine.

Kristine Dejonghe werd in 1950 in Izegem geboren. “Ik ben de dochter van Gabriël Dejonghe en Simonne Binquet. Vader runde een borstelfabriek in de Ommegangstraat, moeder was de dochter van schoenfabrikant Binquet in Izegem. Ik ben een kind van de ‘bustels en skoen’! Toen mijn vader stopte met de borstelfabriek zette hij zijn oude borstelmachines in het Borstelmuseum, toen nog in de Baron de Pélichystraat, nu in Eperon d’Or in de Prins Albertlaan. Hij was toen een tijdje conservator en dat was zijn leven.”

Kristine studeerde voor kleuteronderwijzeres aan de normaalschool in Gijzegem, maar stond na haar studies nooit voor de klas. “In 1972 trouwde ik met Izegemnaar Jacques Samoy die als handelsingenieur bij de bank werkte. We gingen in Brussel wonen. Ik werkte in diverse bedrijven in Brussel: ministeries, banken, Coca-Cola, Boule d’Or, Delhaize, dagblad Het Laatste Nieuws, waarvoor ik een vijftal keer mee mocht naar de Ronde van Frankrijk en de Giro om artikels te helpen schrijven met de sportjournalisten.”

“Ik mis Izegem, maar zou er intussen niet meer kunnen wonen”

Kristine voelt zich ondertussen een échte Brusselse. “Ik mis Izegem nog altijd een beetje en kom er nog graag eens op bezoek bij vrienden of familie, maar ik zou er niet meer kunnen wonen.”

Manneken Pis

“Ik woon nu op een boogscheut van ‘Manneken Pis’ in het hartje van Brussel en ben zelfs lid van de ‘Orde der Vrienden van Manneken Pis’, een ‘Manneken Pisser’, noem ik ze. Ik ben ook al lang in ‘De Westvlaming’ in Dilbeek, een vereniging van West-Vlamingen, die regelmatig activiteiten organiseren en waar destijds nog een 400-tal gezinnen lid van was.”

Kristine gaf ondertussen 2 dichtbundels uit (ook met haiku’s erin), de eerste in 1987, de tweede in 1994 en nu is ze aan haar derde dichtbundel bezig. “De eerste kreeg de naam ‘Eenvoudiger…’, de tweede ‘Eenvoudiger..’ en de derde zal eveneens dezelfde naam krijgen, maar dan met één puntje: ‘Eenvoudiger.’. Gewoon omdat ik een eenvoudig meisje ben. Ik schrijf en dicht al lang en doe dat ook ontzettend graag.”

“Mijn tweede dichtbundel stelde ik voor in een Design Center op de Heizel in Brussel in aanwezigheid van 120 gasten waaronder ook familieleden uit Izegem, vrienden en… zanger en componist Johan Stollz (gestorven in april 2018) die de voorstelling van mijn dichtbundel muzikaal begeleidde. Ik leerde Johan destijds kennen via een jonge journalist die vroeg gestorven is. Hij woonde in Brugge en is een vriend geworden.”

“‘Je bent er één om te zien’, zei hij ooit van mij. Hij zette het gedicht ‘Zo nodig heb ik jou’ uit mijn eerste bundel op muziek. Datzelfde gedicht staat in mijn tweede bundel in het Duits. Ook de ‘Pianist componeert’ uit bundel twee zette hij op muziek. Heel wat van mijn gedichten werden ook door auteur Leo Camerlynck in het Zuid-Afrikaans vertaald.

Mijn stad

In de tweede bundel schrijft Kristine een gedicht over haar geboortestad Izegem. Eén passage daaruit: ‘Mijn Stad! Izegem, boos en stout, steeds vernieuwend jong, jij wordt nooit oud. Soms mis ik je: mijn stad’. Ik stuurde ook een dichtbundel naar de koning en ik kreeg een bedankingsbrief van het paleis voor de mooie woorden.”

Historicus en auteur Johan Cuypers schreef ooit over Kristines werk: “Zonder pretenties en hoogdravendheid en aan de hand van gewone dingen als een paar schoenen en een hond, relativeert Kristien de ernst van het leven.” En dat is de Brusselse dame met sterke Izegemse roots helemaal. Haar gedichten gaan over hét leven, haar leven, genieten, ouder worden, de natuur, afscheid, taal…. Alledaagse dingen voor elk van ons.”

‘Eenvoudiger..’ is uitgegeven bij ‘Zuid en Noord’ en gedrukt bij Jan Bogaert in Izegem. Info: samurgo50@gmail.com.