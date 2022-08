Uitgeverij Manteau pakt postuum uit met vier kortverhalen van Brugs auteur Pieter Aspe

Uitgeverij Manteau pakt op 15 september uit met de publicatie en de lancering van ‘Volbloed’: vier nooit eerder gebundelde kortverhalen van de Brugse misdaadauteur Pieter Apse.

Ruim een jaar na zijn dood blijft Pierre Aspeslag, alias schrijver Pieter Aspe, zeer populair. Dat is althans de visie van Uitgeverij Manteau, die volgende maand postuum vier kortverhalen uitbrengt. De Bruggeling overleed op 1 mei 2021 op 68-jarige leeftijd, na ziekte. Wereldwijd zijn er meer dan 3,5 miljoen boeken van Pieter Aspe verkocht.

Nachtmerrie

Het pas uitgebrachte ‘Volbloed’ omvat vier nooit eerder gebundelde verhalen van de best verkochte Vlaamse thrillerauteur. “Realistisch, sfeervol en vakkundig geschreven, zoals we van Aspe gewend zijn”, zegt de uitgeverij voor de lancering van de kortverhalen.

In Grof wild verrast een vrouw haar echtgenoot, een succesvolle zakenman, met een korte vakantie in een afgelegen chalet in de Ardennen. Maar wat een gezellige week zou moeten worden, ontaardt in een nachtmerrie zonder weerga.

In De Japanse tuin wordt een lijk gevonden aan de Hasseltse Kolenkaai, met op het lichaam een lidkaart van de bibliotheek. Het onderzoek spitst zich toe op het Limburgse zakenmilieu, en daar komen heel wat duistere zaken aan het licht.

Tour

In Kat en muis wordt de weinig populaire hoofdredactrice van een roddelblad met de dood bedreigd na de publicatie van een artikel over het verleden van een wielrenner. Daar trekt ze zich niets van aan, tot er iets gebeurt waardoor deze gehaaide vrouw in een bang muisje verandert.

In De laatste rit onderzoeken commissaris Van In en zijn rechterhand Versavel aan de vooravond van de Tour de France een doodsbedreiging aan het adres van Vlaanderens bekendste wielrenner. Van In en Versavel genieten met volle teugen van de luxe die hun ten deel valt, maar beseffen ook dat hun aandacht geen moment mag verslappen. Al gauw blijkt dat er diverse mensen zijn die zich merkwaardig gedragen als de speurders te dicht in hun buurt komen.

‘Volbloed’ van Pieter Aspe zal 352 pagina’s tellen en kost 24,99 euro. Het boek ligt pas vanaf 15 september in de winkels.