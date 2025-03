Uit Torhout afkomstige Sabine De Leeuw schrijft boek over pijnvrije rug: “Ooit begeleidde ik Peter Sagan”

De uit Torhout afkomstige Sabine De Leeuw heeft het boek Back on track geschreven: in twaalf weken naar een pijnvrije rug. Het is amper een maand uit en al meteen aan zijn tweede druk toe. “Ik zie zoveel mensen met rugklachten die niet meer weten wat wel en niet mag”, zegt ze. “Voor hen heb ik mijn inzichten op papier gezet. Ik had al lang zin om dat te doen en nu is het er eindelijk van gekomen.”

Sabine (50) is een sportieve en avontuurlijke vrouw, die momenteel in Oostduinkerke woont. “Ik ben een meisje van de zee geworden, met altijd wel wat zand tussen de tenen (lacht). Ik woon er met mijn sportieve man en een gezellige bende van vijf (plus)kinderen tussen de 14 en de 22 jaar. Allemaal met evenveel goesting om te leven en te beleven.”

Rugcentrum in Leuven

“Ik heb in Torhout een schitterende jeugd gehad. Mijn mooiste vriendschappen stammen nog altijd uit mijn VKSJ-tijd. Ik heb basisonderwijs gevolgd aan vbs Driekoningen en heb middelbare school gelopen aan het Sint-Vincentiusinstituut. In mijn vrije tijd was ik lid van Houtland Atletiekclub. Ik woonde in de Driekoningenstraat, een leuke buurt met veel leeftijdgenoten, aan wie ik warme herinneringen overhoud. De vriendinnen uit de jeugdbeweging blijven mijn favorieten. Ik kom af en toe naar het cultuurcentrum in Torhout om er een leuke voorstelling mee te pikken en intussen oude bekenden te ontmoeten. Eigenlijk zou ik dat nog veel vaker moeten doen.”

“Ik heb kinesitherapie gestudeerd in Gent en ben van daaruit naar Leuven getrokken waar ik aan het UZ Gasthuisberg werkte in het gerenommeerde rugcentrum onder de leiding van professor Lyssens. Daar is mijn passie voor de rug ontstaan: het wetenschappelijk onderzoek op de voet volgen en het onmiddellijk in de praktijk omzetten met rugpatiënten.”

Regenboogtruitjes

Na een aantal jaar borrelde het ondernemerschap in Sabine op. “Ik ben toen naar de zee verhuisd waar ik een fitnesscentrum opstartte. Ik wou er de medische aspecten combineren met de sportieve en dit in een stimulerende omgeving. Ik behandelde en begeleidde er een aantal topsporters, onder wie profrenner Peter Sagan. Hij kwam zich enkele jaren heel specifiek voorbereiden op de Vlaamse klassiekers. Ik leerde hem niet alleen kennen als een superatleet, maar ook als een charismatische man. Hij schonk me twee gesigneerde regenboogtruitjes, die ik koester.”

“Nu werk ik in mijn eigen kinepraktijk FysioLab in Oostduinkerke. Ik ontferm er mij over heel wat sporters en rugpatiënten. Ik probeer hen te revalideren en te coachen, wat aardig lukt.”

“Typisch aan rugklachten is de angst om te bewegen”

“Het idee voor mijn boek speelde al lang door mijn hoofd. Op de eerste plaats omdat ik zoveel mensen met rugklachten zie die niet meer weten wat wel en niet mag. Typisch aan rugklachten is dat je een angst ontwikkelt om te bewegen, angst om jezelf pijn te doen en de situatie te verergeren. De eerste stap in mijn behandeling is altijd de mensen inzicht geven in het ontstaan van hun klachten en hun eigen aandeel erin.”

“Van daaruit moeten ze zelf de verantwoordelijkheid weer opnemen en het vertrouwen in hun rug herstellen. Ik heb het boek vanuit dat idee geschreven. Ben je bereid om zelf actie te ondernemen en aan de slag te gaan om je rug sterker te maken, dan kan je met dit specifieke stap-per-stapprogramma aan de slag.”

Ook drie videolessen

“Het programma is heel zorgvuldig opgebouwd zodat iedereen ermee overweg kan. Of je preventief wilt werken of al klachten hebt, het maakt niet uit. We starten met het losmaken van eventuele verklevingen, om van daaruit de mobiliteit te herstellen, zodat je gemakkelijker in een goede houding kunt zitten of liggen. Pas dan gaan we die goede houding versterken of stabiliseren. ”

“Ik werk in drie fasen, telkens van vier weken. De oefeningen zijn voorzien van duidelijke foto’s en eenvoudige uitleg. Met altijd drie tips en drie te vermijdens. Daarenboven staat op het einde van het boek een QR-code vermeld waarmee de lezer toegang krijgt tot drie integrale videolessen, waarin alle oefeningen van a tot z gedemonstreerd worden.”

“Of ik nog meer boeken op het lezerspubliek wil loslaten? Dat zou kunnen, maar het is nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven. Sowieso is het aantrekkelijk om bijkomende oplossingen op papier te zetten voor mensen die zelf actie willen ondernemen ten bate van hun gezondheid.”

Back on track, 216 blz., 24,99 euro, www.fysiolab.com