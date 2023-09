Twiggy Bossuyt brengt nieuw kinderboek uit: “Met een tactiele cover”

‘Niko & Nico’, zo heet het nieuwe kinderboek van Twiggy Bossuyt, een Waregemse schrijfster en actrice die intussen naar Gent uitgeweken is.

Na De heksen van Macbeth (2011), Dante danst oma blij (2013), Alles is inktvis (2019) en Dag (2021) heeft Twiggy Bossuyt een nieuw boek klaar. Het verschijnt deze week bij uitgeverij Houtekiet. Niko & Nico vertelt het verhaal van Niko, een meisje dat een gewond egeltje vindt. “Ze verzorgt het diertje en vertelt het al haar geheimen”, vertelt Twiggy. “Dat mama en papa vaak ruzie maken. Dat ze er niet van houdt dat ze haar Nieksje noemen. Dat de koelkast vaak leeg is. Nico kan goed luisteren. Maar het egeltje is niet de enige. Niko is altijd welkom bij de buren met hun kleurrijke tapijten. Pavel, een nieuw klasgenootje, laat haar proeven van de lekkerste taarten. En de vreemde, vriendelijke Singernaaimachinemeneer doet de letters dansen.”

Bronzen Griffel

Niko & Nico is bedoeld voor lezers vanaf 10 jaar en telt 128 bladzijden. Het coverontwerp is van de hand van Herman Houbrechts, met een opvallende tekening van Carll Cneut. “De eerste druk van het boek heeft een tactiele cover, die de lezer toestaat om de stekels van het egeltje te voelen”, zegt Twiggy, die eerder al een Bronzen Griffel won. Dat is een Nederlandse literatuurprijs die de beste kinderboeken onder de aandacht brengt. “Bossuyt durft het aan moeilijke thema’s op te pakken en er literair proza van te maken”, schreef de jury.

Woonboot

De 52-jarige Twiggy Bossuyt groeide op in Waregem, studeerde toneelspeelkunst aan Studio Herman Teirlinck en werkt in de culturele sector. Ze schrijft jeugdromans en kinderboeken, maar werkt ook als actrice, docente drama en yogalerares. Met haar echtgenoot Dries Vanhegen, een acteur die bekend is van onder meer Familie en Sara, en hun drie kinderen woont ze op een woonboot in Gent. (PNW)