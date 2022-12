Tweede roman voor Bruggeling Daan Vanslembouck: ‘Ik ben Mathieu en ik spaar apen’

Met ‘Ik ben Mathieu en ik spaar apen’ heeft Daan Vanslembrouck, communicatieverantwoordelijke in Ter Groene Poorte in Brugge, zijn tweede roman uit. “Ik hou ervan om verhalen te vertellen waarin gekke, marginale, maar kleurrijke figuren de hoofdrol spelen.”

Auteur Daan Vanslembrouck (44) is weliswaar geboren in Oostende, maar woont al 25 jaar in Brugge. Na zijn studies communicatiewetenschappen aan EGON in Gent en journalistiek in Utrecht, werkte hij vijf jaar voor VN Productions, vooraleer aan de slag te gaan in Ter Groene Poorte. Daarnaast is hij freelance journalist bij Smart Media, dat themagerichte bijdragen levert aan Vlaamse kranten en tijdschriften.

Kieszak

Bijna twee jaar geleden verscheen bij uitgeverij Het Punt Daans debuut ‘Wiggert’, over een ranzige man – een ‘boertige kieszak’ volgens de schrijver – die weigert te gaan werken en door zijn beslissing in één week tijd een ‘vlindereffect’ heeft op het leven van acht andere mensen.

En nu is er ‘Ik ben Mathieu en ik spaar apen’. Daan Van Slembrouck: “Het boek gaat over een wereldvreemde man van 42 die nog bij zijn moeder woont. Hij knipt foto’s over apen uit magazines, is nog nooit op reis geweest en wint plots een WWF-wedstrijd, waardoor hij met zes andere excentrieke figuren naar Rwanda mag, op speurtocht naar de zilverrug gorilla, dé ultieme primaat.”

Dolle pret

“Tijdens de trektocht komen Mathieu en zijn medereizigers in tenenkrommende, gênante situaties terecht. Ik hoop dat de lezers vaak zullen grimlachen en evenveel plezier beleven als ik tijdens het schrijven. Verwacht geen hoogstaande literatuur vol poëtische beschrijvingen, wel een leuk verhaal met tal van onverwachte plotwendingen. Ik wil de lezers dolle pret bezorgen. Tenminste als ze mijn vorm van humor appreciëren”, aldus de schrijver.

Het boek telt 257 bladzijden, is uit bij Uitgeverij Het Punt, en kost 20 euro.