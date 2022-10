Tweede misdaadroman van politie-inspecteur Hans Doheyn uit Knokke : “Geschreven als kip mét kop”

Net een jaar na zijn debuut ‘Steek angst in je vijand’ stelt politierechercheur Hans Doheyn, alias Hans J. Ruselle, zijn tweede misdaadroman voor. Ook voor ‘De koffer vol kleuren’ vond hij inspiratie in zijn eigen relatie én zijn werk bij de politiezone Damme/Knokke-Heist.

Hans Doheyn, de politierechercheur die net over de grens in het Nederlandse Aardenburg woont, heeft duidelijk de smaak van het schrijven te pakken. Nauwelijks een jaar na zijn debuut rolde al een tweede boek van zijn hand van de persen.

“Ik was echt wel tevreden over mijn eersteling en hoe die werd onthaald. Zowel van ‘gewone lezers’ als van professionele recensenten kreeg ik erg positieve commentaren”, zegt Hans J. Ruselle, de nom de plume van Hans Doheyn. “En met drie drukken, goed voor zo’n negenhonderd exemplaren, kan ik als beginnend schrijver zeker ook niet klagen over de verkoop. Ook in Zeeuws-Vlaanderen slaat mijn werk trouwens aan.”

“Voor mijn nieuwe boek heb ik het wel wat anders aangepakt. Mijn eerste boek schreef ik een beetje als een kip zonder kop: zonder basisstructuur, maar met een hoofd vol ideeën. Deze keer schreef ik als een kip mét kop. Zo dacht ik van in het begin na over de manier om drie verhaallijnen te laten samenkomen. Dit resulteert volgens mij ook echt wel in een beter werk. Ik was trots op mijn eerste misdaadroman, maar dit nieuwe werk is beter.”

‘De koffer vol kleuren’ volgt de 80-jarige Achilles en zijn hond Monty. Hun leven verandert drastisch wanneer ze tijdens een ochtendwandeling op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Terwijl de levens van Jack en Rachel, het hoofdpersonage en zijn vriendin, steeds meer met elkaar verweven worden, en iedereen zijn plekje vindt in het nieuwe gezin, ontstaat er rond hen een bloedstollende intrige, met een mysterieuze koffer als inzet.

Maffia en mol

En dan is er ook het Caraïbische kartel van de Rotterdamse drugsmaffia, die haar zinnen heeft gezet op de Nederlandse kust, waardoor Belgische en Nederlandse speurders de handen in elkaar moeten slaan. Als dan blijkt dat er een mol onder hen zit én de familie van Rachel bedreigd wordt door meedogenloze criminelen, wordt het allemaal wel bijzonder delicaat voor rechercheur Jack en zijn collega’s.

Genoeg ingrediënten dus, voor een spannend misdaadverhaal met een mysterieuze koffer als rode draad. “Ook nu weer put ik uit mijn eigen familiaal en relationeel leven en natuurlijk ook uit mijn professionele ervaringen als politieman. Al let ik er altijd op om nooit volledig waargebeurde situaties te gebruiken; dat zou deontologisch niet correct zijn.”

Hans stelt zijn boek voor op dinsdag 25 oktober om 19 uur in CC Scharpoord en op 29 oktober vanaf 11 uur bij Standaard Boekhandel, Lippenlaan 86 in Knokke.

Het boek is ook te bestellen via www.russelle books.com. Het kost 21 euro en is uitgegeven door Uitgeverij Het Punt.