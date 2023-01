Twee West-Vlamingen maken nog kans op de literatuurprijs Boon

De twee vakjury’s van de literatuurprijs Boon hebben uit de longlist elk vijf titels geselecteerd die kans maken op de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. In elke categorie wordt ook een publieksprijs uitgereikt: lezers kunnen vanaf vrijdagavond stemmen op hun favoriete titel uit de shortlist. Op 30 maart 2022 weten we welke titels de Boon en de publieksprijs in elke categorie in de wacht slepen.

Bij fictie en non-fictie zijn de kanshebbers: ‘De draaischijf’ van Tom Lanoye (Prometheus), ‘Honingeter’ van Tülin Erkan (Pelckmans), ‘Tekenen van het universum’ van Emy Koopman (Prometheus), ‘Wat we toen al wisten’ van Geert Buelens (Querido) en ‘Zelf doen’ van Niña Weijers (Atlas Contact).

Bij de kinder- en jeugdliteratuur zijn volgende titels nog in de running: ‘Misjka’ van Edward van de Vendel, Anoush Elman en Annet Schaap (Querido), ‘Morris’ van Bart Moeyaert & Sebastiaan Van Doninck (Querido), ‘Mot en de metaalvissers’ van Sanne Rooseboom & Sophie Pluim (Unieboek/Het Spectrum), ‘Patroon’ van Marco Kunst (Gottmer) en ‘Schildpad en ik’ van Marit Törnqvist (Querido).

De jury beslist wie de Boon wint, maar het publiek kan mee bepalen welke titel de publieksprijs ontvangt. Het Davidsfonds en het Vermeylenfonds bekronen de publiekslieveling in elke categorie met 5.000 euro. Stemmen kan tot en met donderdag 26 maart. De prijsuitreiking vindt plaats op 30 maart 2023 in kunstencentrum VIERNULVIER in Gent.

De Boon heeft de ambitie om de nieuwe referentieprijs te worden voor het beste Nederlandstalige boek voor een breed en divers publiek. Het prijzengeld bedraagt 50.000 euro per categorie. Op 24 maart 2022 werd de Boon voor de eerste keer uitgereikt. Marieke Lucas Rijneveld ontving voor ‘Mijn lieve gunsteling’ de eerste Boon voor fictie en non-fictie en Pieter Gaudesaboos won met ‘Een zee van liefde’ de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur.