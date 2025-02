Twee jaar na zijn overlijden verschijnt nieuw boek van Frank Geleyn

Ruim twee jaar na zijn overlijden verschijnt er alsnog een boek van jeugdschrijver Frank Geleyn. Het heet Leve de fiets! en loodst kinderen vanaf 7 jaar door de geschiedenis van de fiets. Het is het enige non-fictieboek dat door de veel te vroeg gestorven auteur geschreven werd. De illustraties zijn van de hand van Claudia Verhelst.

Frank werd door ziekte amper 62 jaar. Hij woonde in de Oisestraat op de wijk Torhout-Oost, nog altijd de thuis van zijn vrouw Kristien Vanderleen (65). “Het is zó jammer dat Frank de publicatie van het boek niet meer kan meemaken”, zegt ze. “Hij heeft er ongelofelijk veel opzoekingswerk voor gedaan en heel wat informatie verkregen van Toon Duyck uit Brugge. Laatstgenoemde is een eminente kenner van de geschiedenis van de fiets. Ik heb het drukke mailverkeer tussen hem en Frank teruggevonden.”

Tekeningen en collages

Frank laat in zijn boek Professor Fiets aan het woord, vermoedelijk daarmee verwijzend naar Toon Duyck, want die wordt ook wel Professor Vélo genoemd. Het lijkt raar dat uitgeverij De Eenhoorn het manuscript pas nu van onder het stof heeft gehaald, maar daar is een reden voor. “Het was niet simpel om iemand te vinden om het boek te illustreren”, legt Kristien uit. “Vandaar dat het zo lang geduurd heeft alvorens de druk kon starten. Een non-fictieboek illustreren is nu eenmaal helemaal anders dan dat voor een fictieboek te moeten doen. Uiteindelijk heeft Claudia Verhelst toegezegd. Zij heeft tevens ettelijke andere boeken van Frank van tekeningen voorzien. Voor Leve de fiets! heeft ze naast tekeningen ook collages gemaakt met foto’s van (oude) fietsen erin verwerkt. Ze heeft dat uitstekend gedaan.”

Renner willen worden

Het boek is op een riant formaat uitgegeven, ingebonden en met harde kaft. Het manuscript dateert van 2018. “Frank had een boontje voor de fiets”, weet Kristien. “Hij fietste veel en de wielersport lag hem na aan het hart.”

“Had mijn moeder niet neen gezegd, dan was ik in mijn jeugd renner geworden”, vertelde Frank ooit in een interview. “Koersen was mijn grote droom. Mijn jeugdjaren vielen samen met de periode waarin Eddy Merckx zijn successen boekte. Toen de Sint had afgedaan, werd Merckx mijn nieuwe idool. Geen wonder dat ik coureur wilde worden.”