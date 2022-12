Tülin Erkan grijpt naast prestigieuze boekenprijs Bronzen Uil

De Nederlandse schrijfster Lisa Weeda heeft de Bronzen Uil 2022 gewonnen. De Bronzen Uil is de prijs voor het beste Nederlandstalige literaire debuut. De Oostendse Tülin Erkan was ook genomineerd.

Tülin Erkan uit Oostende is er niet in geslaagd de Bronzen Uil in de wacht te slepen voor haar debuutroman Honingeter. De hoofdprijs was voor de Nederlandse Lisa Weeda met haar roman ‘Aleksandra’.

Erkan kan trouwens nog altijd in de prijzen vallen met haar boek, want ze is één van de vijf West-Vlamingen die genomineerd zijn voor de Boon Literatuurprijs. Dat is de belangrijkste Vlaamse prijs in de sector. Ook Bart Moeyaert, Lara Taveirne, Heleen Debruyne en Klaas Verplancke maken kans.