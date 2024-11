Torhout is op zoek naar nieuwe stadsdichter

Het stadsbestuur zoekt voor de komende twee jaar een nieuwe stadsdichter, de derde al. In 2021 en 2022 nam Joris Denoo die taak op zich en voor de jaren 2023 en 2024 werd Marc Coulier (foto) aangesteld. Die blijft nog in dienst tot kort na Nieuwjaar. Vanaf donderdag 30 januari 2025, Gedichtendag, komt de derde stadsdichter in actie. Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij of zij de Torhoutse actualiteit en de plaatselijke evenementen via breed toegankelijke gedichten op papier zet. Er moeten per jaar minstens zes gedichten geschreven worden, gelijkmatig over de maanden verspreid. De minimumleeftijd bedraagt 16 jaar. De stadsdichter ontvangt voor de inspanningen een vergoeding van 2.000 euro. Wie interesse heeft, bezorgt uiterlijk op zondag 12 januari vier getypte gedichten, een curriculum vitae en een motivatiebrief aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dat kan door te mailen naar info@torhout.be. Een professionele jury beoordeelt de inzendingen. (foto JS)