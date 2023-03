Tom (38) debuteert met kinderboek ‘Dobbel & Cycloop’: “Hier droom ik al lang van”

Tijdens Jeugdboekenmaand vraagt organisatie Iedereen Leest extra aandacht voor het plezier van lezen en voorlezen. Dat kan sinds heden ook in een gloednieuw Waregems kinderboek. Oud-chiroleider Tom Coucke (38) debuteert namelijk met ‘Dobbel & Cycloop’, een verhaal over een dobbelsteen die ervan droomt om een ster aan de hemel te worden, en een egoïstische eenogige reus ontmoet.

Tom Coucke werkt bij Yesplan in Gent, dat software maakt voor de cultuursector. Tom probeert er als Customer Support Manager vragen en problemen van klanten uit verschillende landen op te lossen. Maar de rode draad doorheen zijn leven is jeugdwerk. Als zesjarige werd hij lid bij Chiro Gaverke, waar hij later ook zes jaar leider was. Nadien zette hij zich in voor de gewestwerking en het Verbond West-Vlaanderen.

“Ook op nationaal vlak droeg ik mijn steentje bij. Zo schreef ik jaren mee aan het VLAM-tijdschrift voor alle jongvolwassen chiroleden in Vlaanderen. Dat schrijven vond ik erg plezant, al sinds de lagere school ben ik graag met taal bezig.” Tom studeerde Communicatiewetenschappen en Journalistiek, maar bewandelde uiteindelijk een ander professioneel pad.

Kruisbestuiving

Tot nu. Deze maand, perfect getimed tijdens Jeugdboekenmaand maart, debuteert hij met zijn kinderboek ‘Dobbel & Cycloop’. Een mooie kruisbestuiving tussen zijn creatieve pen en zijn hart voor de jeugd. “Dobbel en Cycloop zijn enkele jaren geleden ontstaan tijdens een brainstorm in een chirolokaal. Samen met Simon Desmet (24) van Chiro Waregem Centrum bedacht ik het duo als jaarthemafiguren voor Chirojeugd Vlaanderen. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.”

© LV

Het idee lag enkele jaren te rijpen en Tom besloot in 2021 om er een verhaal rond uit te werken. “Ik kende Robbe Van De Velde (28) uit Maldegem via de Chiro en nodigde hem uit om samen te werken, hij heeft reeds ervaring in het schrijven van jeugdboeken. De mooie tekeningen zijn het werk van Warre Vroman (17) uit Moen. Simon schreef niet mee, maar gaf wel input voor de karakters.”

Centraal in het verhaal staat een dobbelsteen die ervan droomt om een ster aan de hemel te worden. “Dobbel voelt zich gevangen in een spelletjeskast en wil dat iedereen hem kan zien. In zijn tocht komt hij Cycloop tegen, maar de reus heeft enkel oog voor zichzelf. Cycloop is Dobbel liever kwijt dan rijk en wil die zo snel mogelijk naar de hemel trappen. Het boek is gericht op kinderen van acht jaar, voorlezen kan voor kinderen vanaf zes jaar.”

Boekbelevenis

Op zaterdag 25 maart wordt Dobbel & Cycloop vanaf 18 uur aan een select publiek voorgesteld in OC Nieuwenhove in de Kerkhofstraat. “Het wordt geen saaie voorstelling, maar een echte boekbelevenis”, zeg Tom. “Radiostemmen Margot Derycke en Lowie Beirnaert zullen voorlezen, Belgisch kampioen goochelen Jonas De Bruyn zal toveren met een exemplaar van het boek.” Nadien volgt een signeersessie en een drankje.