Toast Literair, een gezellig ontbijt van Davidsfonds Kuurne met troubadour

Davidsfonds nationaal zet in het weekend van 21 en 22 januari in vele gemeenten schrijvers en vertellers in de kijker, met de 13de editie van Toast Literair. Ook Davidsfonds Kuurne organiseert dit jaar een Toast Literair. Vorig jaar werd het evenement verzet naar 12 juni omwille van de coronamaatregelen.

Toast Literair is de eerste activiteit van het jaar van Davidsfonds Kuurne. Na een gezellig uitgebreid ontbijt in zaal ‘t Senter, neemt troubadour Don Fabulist iedereen mee naar het rijk van oeroude verhalen, sagen en liedjes.

Don Fabulist is een eigengereide en doorgewinterde verteller die met een grillige lichaamstaal legenden en mythen brengt, maar ook eigen poëtische vertelsels. Hij zingt vergeten ballades in de geheime zwerverstaal, het Bargoens.

(ADM)