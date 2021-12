Tijs DejonckheeRe (32) brengt ‘Dag van de vrede’ uit: “Zeker nu heel relevant”

Diksmuideling Tijs Dejonckheere, van beroep creatieve reclamemaker, schreef met ‘Dag van de vrede’ een ambitieuze debuutroman. Het verhaal vertelt namelijk hoe het hoofdpersonage de vrede over aarde wil uitroepen, best een toepasselijk thema in deze vredige kerstperiode.

Tijs Dejonckheere (32) groeide op in Esen, speelde voetbal bij de jeugd van KSV Diksmuide en VV Leke-Vladslo en was lid van Scouts Zannekin. Toen hij in Gent ging studeren, bleef hij in de Oost-Vlaamse hoofdstad plakken. Maar hij blijft Diksmuide naar eigen zeggen in zijn hart dragen. Drie jaar werkte Tijs aan zijn debuutroman die de titel Dag van de Vrede draagt. Een 355 pagina’s tellend boek waarvoor nu al kan ingetekend worden. “Ik groeide op in de schaduw van de IJzertoren waarop de woorden Nooit meer Oorlog staan die een indruk op mij nalieten”, aldus Tijs. “Wanneer je dan hoort over superrijken, rijst bij mij de vraag: wat zouden zij doen met al dat geld, misschien vrede op aarde brengen?

Rijkste mens ter wereld

In mijn roman gooit de rijkste mens ter wereld zijn fortuin in de strijd om de wereld vrede te schenken, een wereld die hij weldra zal verlaten.”

Ik vroeg me vaak af: wat doen die superrijken, vrede op aarde brengen?

“Het verhaal gaat als volgt: Dirk Vervaecke is de rijkste mens ter wereld. Zijn financiële rijkdom staat in schril contrast met de armoede die hij kent op persoonlijk vlak. Zijn echtgenote is overleden, zijn vredelievende dochter wil niets meer met hem te maken hebben en zijn enige drie vrienden worden door hem betaald. Wanneer hij te horen krijgt dat hij door een agressieve kanker slechts acht maanden meer te leven heeft, neemt hij het radicale besluit om zijn resterende tijd en overvloedige middelen aan te wenden om twee doelen te bereiken: postuum niet herinnerd worden als een hebberige kapitalist én zijn dochter opnieuw trots maken. De enige manier die Dirk ziet om beide te verwezenlijken, is ervoor te zorgen dat de vrede wordt uitgeroepen over de planeet aarde. Een ambitieus plan, maar een door de wol geverfde ondernemer als Dirk deinst daar niet voor terug”, zo valt te lezen op de flaptekst van het boek.

Crowdfunding

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en daarvoor heeft Tijs een crowdfunding opgestart. “De crowdfunding is bedoeld om genoeg bijeen te brengen om het boek uit te geven, de teller staat vandaag al op ruim 5.000 euro, maar er is nog wat te kort. Zodra het kan, zal het boek gedrukt worden en worden thuisbezorgd bij de personen die de crowdfunding steunen en de personen die via mij het boek bestellen.

De eindredactie gebeurt door schrijfster Ann De Craemer. De levering van de boeken is voorzien in februari.”

Tijs steunen en tegelijkertijd je boekenkast verrijken, kan via bit. ly/Dagvandevrede en er zijn verschillende mogelijkheden: bij steun van 26 euro of meer, ontvang je een exemplaar van het boek, maar je kan ook kiezen om meerdere exemplaren te bestellen, een gesigneerd exemplaar kopen, je naam in het boek laten vermelden… “Het boek is een supergeschenk voor onder de kerstboom. Een dag van vrede, is dat geen warme gedachte in deze kerstperiode?”, besluit Tijs.