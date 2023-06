Tijdschrift Westhoek stelt zesde ‘Iepernummer’ voor

Al bijna 40 jaar onderzoekt Westhoek, Kring voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, historische bronnen over de Westhoek. Zowel familiekunde als de lokale geschiedenis in de regio staan op het voorplan. Tweejaarlijks wijdt de vereniging een volledig nummer aan de geschiedenis van Ieper en de deelgemeenten. Dit jaar stelt Westhoek de zesde editie van het ‘Iepernummer’ voor.

Waar het tijdschrift in de beginjaren vooral korte artikels en genealogische bijdragen publiceerde, is Westhoek doorheen de jaren geëvolueerd naar een lijvig blad dat twee maal per jaar verschijnt. Samen goed voor ruim 200 pagina’s met artikels, uitgaven van archiefbronnen, boekbesprekingen en nieuws uit de wereld van archieven en de genealogie. Het is een gevarieerd naslagwerk voor onderzoekers, historici en heemkundigen die zich willen verdiepen in de geschiedenis van de Westhoek, ook in Frankrijk. Sinds 2013 publiceert Westhoek tweejaarlijks een editie boordevol historische artikels over Ieper met de steun van het Stadsarchief.

Leenheerlijkheid

In het nieuwe ‘Iepernummer’ beschrijft Jenny Vandenbulcke de leenheerlijkheid ter Waarde over een periode van bijna 500 jaar. Kristof Papin onderzoekt een 16de-eeuws handschrift van de kroniekschrijver Jean Molinet en behandelt een dispuut over het schilderij van de Ieperse meester Nicolas Fiefve. Voorzitter Noël Boussemaere gaat aan de slag met een disrekening van de parochie Boezinge uit 1569-1570. Arnold Preneel levert drie bijdragen. Hij analyseert twee registers uit 1585 met de ontvangsten van accijnzen op wijn en bier, gaat op zoek naar de erfgenamen van geëmigreerde en veroordeelde Ieperse poorters anno 1594 en behandelt een lijst van criminele vonnissen in de periode 1617-1634. Pieter Donche geeft tenslotte duiding bij het leven van Adriaan van der Borcht, de eerste private heer van Elverdinge.

Een half millennium

“Het Stadsarchief en het bestuur van Westhoek stellen met trots het nieuwe Iepernummer voor. De vereniging is er opnieuw in geslaagd om een kwalitatief hoogstaand nummer over de geschiedenis van Ieper en de Ieperse deelgemeenten samen te stellen. De artikels bestrijken een tijdspanne van een half millennium: van de 14de eeuw tot 19de eeuw. Voor verschillende bijdragen deden de auteurs een beroep op historische bronnen uit het Stadsarchief. Het tijdschrift is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Ieper”, aldus Valentijn Despeghel, schepen van Archief (Vooruit).