Tijdelijke bibliotheek in Komen geopend

Na drie maanden konden Komenaars opnieuw richting bibliotheek trekken. De tijdelijke opstelling van Bibliolys, in de schaduw van Molen Soete, werd er donderdag feestelijk geopend. Honderden mensen, zowel volwassenen als kinderen, kwamen opdagen voor het feestelijke moment.

Het originele gebouw van de gemeentelijke bibliotheek Bibliolys zal ruim 2 jaar lang niet toegankelijk zijn. Genesteld in het hart van het MJC cultureel centrum, wordt ook dit aangepakt tijdens de grondige renovatiewerken die weldra starten.

“We konden onmogelijk toelaten dat onze inwoners 2 jaar lang geen boeken konden ontlenen”, verklaarde burgemeester Alice Leeuwerck tijdens haar toespraak. “Er was natuurlijk de optie om in één van de antennes op bezoek te gaan maar dat was allesbehalve praktisch. We zochten een meer solide oplossing en vonden die in de oude containerkantoren van de toeristische dienst. Die hebben nu een permanente stek pal naast het gemeentehuis en dus stonden de containers stof te verzamelen. We hebben ze opgeknapt en geïnstalleerd aan het bezoekerscentrum van Molen Soete en zo werden ze ingericht als bibliotheek.”

Een nieuw, tijdelijk gebouw bracht meteen ook een indrukwekkende verhuis met zich mee. 3 maanden lang gingen zowel medewerkers van de bibliotheek als vrijwilligers aan de slag om de meer dan 25.000 referenties naar hun nieuw onderkomen te brengen. “Het bewijst dat onze mensen een hart voor de bib hebben”, lacht bibliotheekbediende Barbara Toumajean. “Van de stevige literaire werken tot strips, manga’s en zelfs gezelschapsspelen? De bibliotheek is meer dan ooit een sociale schakel in het weefsel van de gemeente. We hebben dan ook alles op alles gezet om de verhuis in de vooropgestelde termijn rond te krijgen. Het is hartverwarmend te zien dat jong en oud zich vandaag opnieuw tussen de lectuur terug kunnen vinden. Speciaal voor de gelegenheid hebben we ook voor muzikale animatie gezorgd en zijn er ook voorleesmomenten voorzien.”