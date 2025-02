Thomas (11) ziet droom werkelijkheid worden met eigen strip in Brugse bib: “Intussen is mijn tweede stripverhaal ook al klaar”

Dankzij het ‘Wensbomenbos’ van Stad Brugge gaat de grote droom van de elfjarige Thomas Demets uit Brugge in vervulling. Zijn volledig zelf geschreven en getekende stripverhaal is voortaan te ontlenen in de bibliotheek. “Mijn tweede stripverhaal is intussen ook al klaar”, zegt een bijzonder fiere Thomas.

In de voorbije eindejaarsperiode stond op de Burg in Brugge voor de vierde opeenvolgende keer een Wensbomenbos. Met het initiatief wil het stadsbestuur Bruggelingen en bezoekers stimuleren om wensen voor zichzelf, hun naasten of voor de stad over te maken. Bij de jongste editie werden zo 1.121 wensen verzameld. Jaarlijks selecteert het stadsbestuur haalbare en waardevolle wensen om uit te voeren. Eén daarvan is de wens van de elfjarige Thomas Demets. Zijn volledig zelf geschreven en getekende stipverhaal is voortaan in de Brugse openbare bibliotheek te ontlenen.

Oorlogen

“Ik ben al op mijn zevende begonnen met het bedenken van een strip met het figuurtje ‘Toef’ als hoofdpersonage”, vertelt Thomas. “Hierbij werd ik ook wat geholpen door mijn klasgenoten, die ook ideetjes aanbrachten en samen zijn we de ‘Toef-groep’.”

Thomas heeft een grote interesse in geschiedenis en dan vooral in de grote oorlogen. Zijn stripverhaal heet dan ook: ‘Toef: In de oorlog’, en zowel de eerste als de tweede wereldoorlog komen aan bod. Dankzij de inzet van de Stadsdrukkerij kreeg het verhaal van Thomas een professionele uitstraling. De originele tekeningen werden zorgvuldig digitaal bewerkt om een echte striplook te creëren. “Het stripverhaal werd gedrukt op vijftig exemplaren en zal dus vlot te ontlenen zijn in de bibliotheek”, weet schepen van Cultuur Nico Blontrock (cd&v). “Met de bibliotheek stimuleren we jong leesplezier via initiatieven zoals de Leesjury en het Jeugdboekenfeest. Ik ben dan ook verheugd dat we een jonge lezer konden ondersteunen in zijn droom om schrijver te worden.”

Smaak te pakken

Thomas is alvast in de wolken met zijn eerst officiële publicatie. “Ik had dit echt nooit verwacht. Mijn tweede stripverhaal is intussen ook klaar dus ik heb de smaak helemaal te pakken”, zegt Thomas, die graag de strips over ‘Urbanus’ en de reeks Game Over leest. “Wat ik later graag zou worden? Misschien wel écht striptekenaar, of wetenschapper. Dat lijkt me ook wel iets.”