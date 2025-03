Televisiekijkende vleermuis inspiratie voor boek Jonathan Jetten

Een onverwachte ontmoeting met een vleermuis uit de historische Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge, was de inspiratie voor het nieuwste boek van auteur Jonathan Jetten (43). “Tijdens een diner met mijn uitgever Olivier van Gierdeghom en zijn partner Dorian, ontvouwde zich een ongewoon verhaal”, begint de schrijver die ook werkt als ambtenaar bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en met echtgenoot Clement en zoon Theo in in de Oostmeers woont.

“Olivier en Dorian vertelden een bijzondere anekdote over een vleermuis die plots verscheen in hun woonkamer en daar drie dagen lang televisie bleef kijken, alvorens zijn schuilplaats te verlaten en weg te vliegen. Een ontmoeting die precies rechtstreeks uit een sprookjesboek kwam. Maar voor mij was het meer dan zomaar een anekdote. Een enkele blik met mijn echtgenoot Clement, was genoeg om de vonk van verbeelding te doen ontbranden.”

Ferdi

Het resultaat is Nachtvrienden, een prentenboek dat kinderen vanaf 4 jaar meeneemt op een reis door de nachtelijke verbeelding. “Het boek introduceert Ferdi en zijn nachtelijke metgezellen. Terwijl de dieren bij de vijver verhalen vertellen, staat de tijd voor Ferdi stil. Een plotselinge knal doorbreekt de stilte en zet de verbeelding in beweging een metafoor voor hoe tijd niet lineair, maar cyclisch kan zijn”, licht Jonathan, ook wel de ‘meester dagdromer’ genoemd, toe. “Nachtvrienden gaat over de kunst van omdenken. Het moedigt kinderen aan om problemen niet rechtlijnig, maar creatief te benaderen.”

Nachtvrienden is het vierde boek van de auteur. Eerder verschenen Een droom vol wolken (over rouw en verlies), Vulkaankonijn in lichterlaaie (over adoptie) en De zeven harten van papa (over psychische kwetsbaarheid). Het nieuwste boek kreeg voor het eerst ook een Engelstalige versie, met als titel Midnight Critters. (BC)

Nachtvrienden (Kabouterpers) is te koop in de boekhandel en kost 14,99 euro.