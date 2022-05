Talbot House lanceert boek over Britse soldatenclub tijdens WOII

Het Talbot House lanceert een boek over de Britse soldatenclub tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een aangrijpend verhaal met tal van Poperingse links verzameld door secretaris Jan Louagie. Het boek werd voorgesteld tijdens het VE-weekend, dag waarop we het einde van WOII herdenken. De volledige opbrengst gaat naar de restauratie van dit unieke Huis.

Talbot House is een vaste waarde in het Poperingse straatbeeld. De soldatenclub bouwde een wereldberoemde reputatie uit tijdens de Eerste Wereldoorlog. De verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn minder gekend bij het publiek.

“Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van Talbot House-bezoekers naar het wedervaren van de soldatenclub tijdens Wereldoorlog II verzamelde onze secretaris van de vzw Talbot House Jan Louagie, de voorbije drie jaar heel wat uniek materiaal”, zegt Simon Louagie, manager van Talbot House. “Uit die geschreven en gesproken bronnen werden heel wat interessante anekdotes en verhalen opgediept die deze grotendeels onbekende periode in de geschiedenis van Talbot House meer kleur geven. Het werd een hele uitdaging om die complexe puzzel proberen samen te leggen. Het is immers een gevoelige episode, en de bronnen zijn soms onvolledig en/of gekleurd. Ze werden dan ook door een kritische bril bekeken.”

Huisbewaarder Denyer

Het boek neemt je mee naar augustus 1939. “Het verhaal begint met Arthur Denyer, de Britse huisbewaarder van dienst, die in allerijl naar huis geroepen wordt om zijn regiment te gaan vervoegen. Het eindigt in maart 1946 als de rol van Talbot House als soldatenclub, voor de tweede keer, uitgespeeld is. Het boek behandelt verschillende aspecten. De rol van Talbot House bij de exodus van het personeel van de Imperial War Graves Commission en hun families kort voor de bezetting van de streek komt aan bod, het krijgsgevangen nemen van enkele stafleden van Toc H na hun bezoek aan het Huis en de gedurfde evacuatie van de waardevolle inboedel door de Poperingse vrienden van het Huis in de nacht voorafgaand aan de opeising ervan door de bezetter en het risicovolle verbergen van alle souvenirs bij hen thuis”, vertelt Simon.

“De strijd van de Belgische bestuursleden van de vzw Talbot House om het Huis zoveel mogelijk te beschermen tegen de acties van lokale collaborateurs die de hand wilden leggen op de inboedel en de centen van de vereniging en de bevrijding door de 1ste Poolse Pantserdivisie en de verslaggeving over Talbot House door BBC-reporter Frank Gillard, die er voor de oorlog huisbewaarder was geweest.”

Opbrengst restauratie

De publicatie is een eerste aanzet naar de opening van de nieuwe permanente tentoonstelling ‘Een Huis van Mensen’ op 11 juni.

“Een expo door de dochter van Otto Kühn en de kleinzoon van Rupert Craig, van wie de ‘belevenissen’ in dit boek zijn opgenomen. In het boek wordt onder andere de bezetting van het Huis door verschillende legereenheden aangehaald met focus op het verhaal van Otto Kühn en het vrouwelijk burgerpersoneel dat tewerkgesteld was bij de Duitse Kriegsmarine. Kühn keerde ruim 50 jaar later nog eens als ‘toerist’ terug naar het Huis. Ook de heropening van de soldatenclub op 8 december 1944 komt aan bod in het boek. Daarbij ligt de focus op het verhaal van Sgt. Rupert Craig, één van de allereerste bezoekers, de uitbating ervan door Poperingse kantinehoudsters en de speciale band met het 3de Royal Tank Regiment en de Tsjechische troepen.”

Het boek ‘Talbot House in the Second World War’ door Jan Louagie wordt uitgegeven door vzw Talbot House. “De volledige opbrengst gaat naar de restauratie van dit unieke Huis. Dit jaar zijn de stijgende prijzen echt een probleem. De energiekosten zijn verviervoudigd en aangezien we een historisch gebouw hebben, is alles nog enkel glas. Om energiekosten te besparen, plaatsten we zonet zonnepanelen en maandag komen ze een zuinigere gasbrander installeren.”