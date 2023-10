Sven Couchez (26) debuteert met spirituele dichtbundel: “Ik ben altijd wel een beetje een ‘speciale’ geweest”

Onder de noemer ‘Loslaten met Sven’ profileerde de naar Gent uitgeweken Langemarkenaar Sven Couchez zich al als lifecoach, nu brengt hij met ‘Op Weg Naar Huis’ ook een dichtbundel uit met spiritualiteit als hoofdthema. Binnenkort volgt ook de kunstbundel ‘Diep Zinnig Geluk’ en zijn enkele van zijn werken te bewonderen in de kerk van Sint-Juliaan.

Sven Couchez (26) is de zoon van Stefaan Couchez en Heidi Coppenolle, de huidige schepen van Welzijn in Langemark-Poelkapelle. Hij werkt als opvoeder in een lagere school en studeert daarnaast toegepaste psychologie in Gent. Als trainer en coach help hij mensen ook met het loslaten van belemmerende emoties, gedachten en geloofsovertuigingen onder de noemer ‘Loslaten Met Sven’.

Bewuster in het leven

“Ik help mensen om gelukkiger en bewuster in het leven te staan”, vertelt Sven. “Ik ben altijd wel een beetje een ‘speciale’ geweest en was altijd geïnteresseerd in spiritualiteit en bewustzijn. Ik begon me erin te verdiepen door naar retraites te gaan, cursussen te volgen, veel boeken te lezen, met mensen te praten… Zo groeide spontaan het idee om me te profileren als coach of trainer.”

Spiritualiteit is ook de rode draad doorheen zijn dichtbundel ‘Op Weg Naar Huis’. “Zingeving, zelfreflectie, in verbinding komen met jezelf… Dat zijn de hoofdthema’s”, vertelt Sven. “De dichtbundel is voortgekomen uit jaren mijn gedachten op te schrijven. Omdat ik er een beetje orde in wilde, begon ik alles te thematiseren en na een tijdje dacht ik: tiens, dat is nu precies een dichtbundel.”

Ondertussen heeft Sven de artistieke microbe zodanig stevig te pakken dat hij op 21 oktober ook de kunstbundel ‘Diep Zinnig Geluk’ uitbrengt in samenwerking met 25 deelnemende kunstenaars. “Dat doe ik met een exclusief vipevent in Deinze en eraan gekoppeld een vernissage die voor iedereen toegankelijk is. Het boek bestaat uit gedichten van mezelf en bijdragen van kunstenaars, zowel van hobbykunstenaars als professionele kunstenaars. Dat gaat van beeldhouwwerken over tekenkunst tot digitale kunst.”

Twee expo’s

Sinds januari woont Sven in Gent. “Maar ik heb nog steeds een sterke band met Langemark. Zo neem ik deel aan twee tentoonstellingen in de gemeente: eentje in de kerk van Sint-Juliaan (expo Mysterie van 20 tot 29 oktober, red.) en eentje in de bibliotheek van Langemark (expo Beeld en Boek van 1 september tot 31 december, red.). En er is sprake om in het voorjaar in de bibliotheek een signeersessie te houden met mijn boeken naar aanleiding van de Week van de Poëzie”, besluit Sven.

Meer info op loslatenmetsven.com